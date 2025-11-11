ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN JORGE
Semana de vitalidad sénior
LA CRÓNICA
La Asociación de Jubilados y Pensionistas San Jorge de Mallén celebró la XXXII Semana Cultural, del lunes 10 al sábado 25 de octubre. Un año más, estuvo repleta de citas.
Por un lado, hubo tiempo para actividades deportivas. A lo largo de la semana se desarrollaron campeonatos de guiñote, petanca, rabino, galleta, seises y bingo con una gran participación. También hubo agradables caminatas entre paisajes cercanos a la villa. Además, se desarrolló un taller de jabones artesanales en el que las participantes crearon auténticas obras de arte.
Además, la concejalía de Servicios Sociales organizó una charla de la mano de la nutricionista mallenera Beatriz Martínez bajo el título Comer bien, vivir mejor. Consejos para una vida plena, enmarcada dentro de las acciones para mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía. «La ponencia resultó interesante, entretenida y útil. Así nos lo transmitió el numeroso público asistente», comentan desde la asociación.
Durante la semana también hubo tiempo para actividades lúdicas-festivas, como la tradicional merienda de hermandad, precedida de la actuación de Eva Lago y David Celorrio. El grupo Kantamelade deleitó con un animado repertorio que invitó a cantar a los asistentes que abarrotaron el club del jubilado.
Todos los actos de la semana cultural fueron muy bien acogidos y transcurrieron en un agradable ambiente. La Asociación de Jubilados y Pensionistas San Jorge de Mallén cuenta con más de 300 socios y realiza una gran labor dinamizadora, gestiona muy diversas actividades, cursos y talleres a lo largo del año.
