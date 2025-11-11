Solidaridad y talento: la receta de Juanjo Bona en ‘MasterChef’

El magallonero Juanjo Bona, que muchos conocieron en Operación Triunfo 2023, está dando mucho que hablar en la nueva edición de MasterChef Celebrity. Y no por sus canciones, sino por cómo se maneja en la cocina. Desde el primer programa ha demostrado que no se achanta ante nada.

Fue capitán del equipo azul en la prueba de exteriores en Formentera, y no solo ganaron, sino que además decidió donar los 4.000 € del premio a Aspanoa, una asociación aragonesa que ayuda a niños con cáncer. Un gesto que le ganó el cariño de todos.

Con el paso de las semanas, Juanjo se ha ido soltando, aprendiendo y sorprendiendo al jurado con platos cada vez más elaborados. Su energía positiva, su humildad y su acento aragonés le han convertido en uno de los favoritos del público.

Él mismo dice que MasterChef ha sido «una experiencia fuerte», que le ha enseñado mucho más de lo que esperaba. Y la verdad, se nota: se le ve feliz, disfrutando y con la misma naturalidad que lo hizo brillar en la música. Bona ha demostrado que el talento no solo se sirve con guitarra, sino también con cuchillos y delantal.