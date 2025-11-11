Tabuenca, protagonista en el Santuario de Rodanas

Tabuenca fue uno de los pueblos invitados el 25 de octubre al 25º aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora la Virgen de Rodanas en el satuario que lleva su nombre en el término municipal de Épila. Tabuena, junto con los vecinos de los pueblos que veneran a la santa y los párrocos de las localidades, asistió a la misa cantada por el coro Nuestra Señora de Rodanas, ofreciendo un centro de flores y un pañuelo y cinta del pueblo como agradecimiento a la invitación.

Después de la misa, la Cofradía Nuestra Señora de Rodanas invitó a todos los asistentes a visitar una exposición. La muestra contaba con el video del dia en el que se coronó y canonizó a la Virgen, su estandarte, una maqueta del Satuario, imagenes de los pueblos que veneran a la Virgen y los documentos que firmaron cada uno de ellos en 1998 como apoyo unánime y adhesión del ayuntamiento a la Coronacion Canonica de la Virgen de Rodanas. También se pudieron adquirir pulseras, cuyos beneficios se destinaron este año a ayudar al vecino de Épila que tuvo problemas de salud durante su estancia en Cuba.

Para finalizar la jornada, la Cofradía Nuestra Señora Virgen de Rodanas invitó a disfrutar de unas tapas en el bar del Santuario. Un momento que sirvió para el reencuentro y convivencia entre los vecinos de otras localidades. «Desde Tabuenca agradecemos a la cofradía presidida por Sonia su invitación y acogimiento a todos los tabuenquinos», indican desde el ayuntamiento.