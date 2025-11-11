Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASOCIACIÓN DE MUJERES

Un taller para sanar al «niño interior»

La ‘coach’ Marta Fadrique ofreció una charla organizada por la asociación de mujeres. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

MALLÉN

Descubre y sana a tu niño interior es el titulo del taller impartido por la coach Marta Fadrique que organizó la Asociación de Mujeres Manlia el sábado 18 de octubre. Marta invitó a explorar y sanar las heridas emocionales de la infancia de los asistentes. Fue un taller donde guía en un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. «Marta Fadrique es una gran profesional y una gran persona. Todos los participantes salieron encantados con todo lo aprendido. Un taller, sin duda, para repetirlo», apuntaron desde el consistorio mallenero.

