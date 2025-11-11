ASOCIACIÓN DE MUJERES
Un taller para sanar al «niño interior»
LA CRÓNICA
MALLÉN
Descubre y sana a tu niño interior es el titulo del taller impartido por la coach Marta Fadrique que organizó la Asociación de Mujeres Manlia el sábado 18 de octubre. Marta invitó a explorar y sanar las heridas emocionales de la infancia de los asistentes. Fue un taller donde guía en un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. «Marta Fadrique es una gran profesional y una gran persona. Todos los participantes salieron encantados con todo lo aprendido. Un taller, sin duda, para repetirlo», apuntaron desde el consistorio mallenero.
