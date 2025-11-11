HALLOWEEN EN LA PLAZA DE AINZÓN
Una tarde terrorífica con mucha diversión
LA CRÓNICA
La tarde del 31 de octubre, la plaza de Ainzón se convirtió en un escenario de terror y diversión con la celebración de Halloween. A las 17.30 horas, la plaza se llenó de brujas, esqueletos, calabazas y vampiros que se reunieron para merendar y disfrutar de una tarde de diversión.
La actividad estrella de la tarde fue el concurso de calabazas y escobas, donde los participantes demostraron su creatividad y habilidad para hacer verdaderas obras de arte. Silvia Serrano y Darío Morales se llevaron el primer premio por sus originales calabaza y escoba, respectivamente.
Además, un año más, pequeños y mayores disfrutaron de la tarde con la merienda y un pequeño Patio del terror, donde los más pequeños recogieron chuches.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Jorge Mas, la desafección de la propiedad y el origen de la hecatombe del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables