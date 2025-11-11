Una tarde terrorífica con mucha diversión

La tarde del 31 de octubre, la plaza de Ainzón se convirtió en un escenario de terror y diversión con la celebración de Halloween. A las 17.30 horas, la plaza se llenó de brujas, esqueletos, calabazas y vampiros que se reunieron para merendar y disfrutar de una tarde de diversión.

Silvia Serrano recibió el primer premio por su original calabaza. | SERVICIO ESPECIAL

La actividad estrella de la tarde fue el concurso de calabazas y escobas, donde los participantes demostraron su creatividad y habilidad para hacer verdaderas obras de arte. Silvia Serrano y Darío Morales se llevaron el primer premio por sus originales calabaza y escoba, respectivamente.

Además, un año más, pequeños y mayores disfrutaron de la tarde con la merienda y un pequeño Patio del terror, donde los más pequeños recogieron chuches.