Vaquillas, vermú y baile: Novillas apura sus fiestas

Novillas clausuró sus fiestas de octubre después de una semana intensa que, sumada a un fin de semana de pre-festivo vibrante, se extendió del sábado 4 al domingo 12. La participación masiva de vecinos y visitantes, junto a un clima excepcional, fueron la fórmula perfecta para consolidar un ambiente de armonía, tradición y fervor popular en cada rincón del municipio. El programa, diseñado para integrar a todas las generaciones, dejó un balance de éxito rotundo en convivencia y diversión.

De noche y de día, los vecinos de Magallón disfrutaron de toda la programación.

Los actos de la semana grande estuvieron precedidos por un fin de semana dedicado a la cultura y la tradición. Comenzaron el sábado 4 con la presentación del libro La Luciérnaga Azul de Gorka Bandolero. La jornada continuó con la proyección del documental En la memoria II, dirigido por el mayoral y el rabadán, Carlos Heredia y Antonio Vera. Un trabajo basado en la tradición oral de Novillas y sus gentes, el cual no dejo a nadie indiferente.

Los festejos taurinos fueron una de las citas más esperadas.

El domingo 5, la tradición ganadera tomó las calles con la trashumancia urbana con bueyes y caballos. La concentración de animales en la replaceta de la Virgen del Rosario y su salida con el ganado fue un emotivo preludio de lo que vendría después.

Los jóvenes protagonizaron las fiestas.

Las fiestas tomaron impulso el lunes 6, día de la Víspera, con un emotivo pregón infantil a cargo del alumnado del colegio. Este acto simboliza el relevo generacional de la tradición. La jornada se caracterizó por la organización comunitaria, destacando la comida autogestionada en la explanada de Interpeñas como un reflejo palpable del espíritu colaborativo del pueblo.

Imposición de pañuelos y pregón

La tarde fue un punto álgido de la jornada. Se vivió un momento muy tierno con la imposición de pañuelos a los nacidos en 2024. La salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, junto al Grupo de Gaiteros de Novillas, recorrió las calles del municipio. Por la noche, la expectación se centró en el vibrante pregón de fiestas, a cargo del equipo de Rugby Iberos en la plaza de España, así como por el tradicional encendido de la hoguera. La Comisión de Fiestas, con el reparto de sangría y rebujito, aseguró que la noche terminara en el ambiente festivo y cálido que marcó el inicio de la semana.

El martes 7 fue un día de fe y cultura, con la misa y procesión en honor a la Virgen del Rosario. El talento local brilló en la plaza de España con la actuación de los grupos de dance, un evento que siempre genera gran orgullo entre los novilleros. Continuó con el concierto y la posterior disco móvil en el Baile.

Al día siguiente, las mujeres disfrutaron de su día en un ambiente de celebración y compañerismo con el vermú musical en el Bar Jovi y la comida tradicional. La tarde contó con la emoción de la tradicional suelta de vaquillas y la jornada se cerró con una degustación de setas y vino, que ya es un clásico en las fiestas de Novillas.

La planificación festiva puso especial atención a los más pequeños el jueves 9, el día del Niño. Tras un almuerzo de huevos fritos y chistorra, los hinchables garantizaron la diversión matinal. El espíritu lúdico alcanzó su punto máximo con la fiesta temática del tardeo hortero, un evento que inundó el Baile de disfraces originales y buen humor, reforzando la atmósfera de desenfado y participación de los vecinos. La jornada concluyó con el tradicional reparto de hamburguesas y el toro embolado para los más pequeños.

El fin de semana comenzó con la celebración del día de la Tercera Edad el viernes 10. Tras la diana de los gaiteros y el almuerzo de costillas a la riojana, el respeto hacia los mayores se evidenció en la comida tradicional de la tercera edad. Por la tarde hubo suelta de vaquillas y, por la noche, se celebró un emocionante toro de ronda de la ganadería Murillo Conde, con la participación de los emboladores de Borja.

Ya el sábado 11, día del Pueblo, destacó también por su carácter integrador. Se celebró un emotivo acto de recuerdo y puesta de pañuelos a los quintos y el homenaje al profesor de Educación Física Juan Carlos Blanco. La comida popular en el frontón fue un gran éxito, congregando a más de 300 personas. Tras las vacas y el bingo de la asociación de mujeres tuvo lugar la actuación del grupo El Bueno, el Feo y el Malo y disco móvil en el Baile.

Finalmente, el domingo 12, día del Pilar, Novillas puso el broche de oro. Tras la misa y procesión se celebró el concierto del grupo Los Mirindas en el vermú y la última suelta de vaquillas. Con la llegada de la noche, la traca de fin de fiestas y la sentida interpretación del Pobre de mí despidieron oficialmente las celebraciones.