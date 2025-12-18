Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esteban AndradaCoalición izquierdas 8FDerribo edificio Tubo ZaragozaCaída grúa ZaragozaForestaliaCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

PATRIMONIO CULTURAL

Agón recupera la lauda sepulcral de Gañarul

Tapa del sepulcro hallado en el interior de la ermita de Gañarul, en el municipio de Agón.

Tapa del sepulcro hallado en el interior de la ermita de Gañarul, en el municipio de Agón. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Agón

El Ayuntamiento de Agón ha dado a conocer que tras más de 45 años desaparecida se ha logrado recuperar un bien de gran valor histórico y patrimonial del municipio: la lauda sepulcral que formaba parte del interior de la ermita de Gañarul.

Agón recupera la lauda sepulcral de Gañarul

Esta joya del patrimonio local llevaba más de 45 años desaparecida. / SERVICIO ESPECIAL

Este importante hallazgo supone un paso fundamental en el proceso de recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. La restitución de la lauda sepulcral permitirá avanzar en la última fase de restauración de la ermita, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación integral de este emblemático edificio.

En la actualidad se están llevando a cabo los trabajos finales de restauración de las pinturas murales del interior de la ermita, una labor minuciosa que devolverá a este espacio su esplendor original y permitirá su conservación para las generaciones futuras. «Desde el Ayuntamiento de Agón agradecemos profundamente la colaboración de todas las personas e instituciones que han hecho posible la recuperación de la lauda sepulcral, reafirmando nuestro compromiso con la protección y difusión del patrimonio histórico de Agón».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents