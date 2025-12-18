Agón recupera la lauda sepulcral de Gañarul

El Ayuntamiento de Agón ha dado a conocer que tras más de 45 años desaparecida se ha logrado recuperar un bien de gran valor histórico y patrimonial del municipio: la lauda sepulcral que formaba parte del interior de la ermita de Gañarul.

Esta joya del patrimonio local llevaba más de 45 años desaparecida. / SERVICIO ESPECIAL

Este importante hallazgo supone un paso fundamental en el proceso de recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. La restitución de la lauda sepulcral permitirá avanzar en la última fase de restauración de la ermita, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación integral de este emblemático edificio.

En la actualidad se están llevando a cabo los trabajos finales de restauración de las pinturas murales del interior de la ermita, una labor minuciosa que devolverá a este espacio su esplendor original y permitirá su conservación para las generaciones futuras. «Desde el Ayuntamiento de Agón agradecemos profundamente la colaboración de todas las personas e instituciones que han hecho posible la recuperación de la lauda sepulcral, reafirmando nuestro compromiso con la protección y difusión del patrimonio histórico de Agón».