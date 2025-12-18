Un alto en la Ruta del Belén de Aragón

Borja vuelve a sumergirse en el ambiente navideño con la apertura de sus tres belenes monumentales, que ya forman parte de la reconocida Ruta del Belén de Aragón. Desde el 5 de diciembre y hasta el 6 de enero, vecinos y visitantes podrán recorrer estos espacios expositivos que convierten la ciudad en un auténtico escenario navideño.

Los belenes podrán visitarse en los siguientes horarios: Museo de la Colegiata (de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas), el auditorio municipal (de 17.00 a 20.00) y la Casa Aguilar (de 17.00 a 20.00 horas).

El Ayuntamiento de Borja invita a la ciudadanía a descubrir el minucioso trabajo artesanal que, año tras año, mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas del municipio zaragozano.