ENCENDIDO NAVIDEÑO
Ambel da la bienvenida a la Navidad a lo grande
La Crónica del Campo de Borja
Ambel se llenó de ambiente navideño el sábado 6 de diciembre con la colocación de los adornos que decorarán sus calles durante las fiestas. Este año, además, el municipio estrena varios elementos nuevos elaborados con ganchillo por un grupo de mujeres del pueblo y por la Asociación de Antiguos Alumnos de Salesianos en un taller que se celebró los días 23 y 30 de noviembre. Esta colaboración ha aportado un toque especial y muy personal a la decoración.
Para acompañar la jornada, la Asociación de Amas de Casa El Olivar ofreció a vecinos y visitantes un delicioso chocolate caliente, acompañado con bollo, que reunió a numerosas personas en un ambiente cálido y festivo.
Finalmente, el acto culminó con el tradicional encendido navideño, que iluminó Ambel y dio oficialmente inicio a unas fiestas que el ayuntamiento de la localidad espera que estén llenas de luz, color, y sobre todo, convivencia y espíritu comunitario.
