TALLER DE CROCHET
Ambel teje la Navidad con adornos llenos de luz y color
La Crónica del Campo de Borja
El ambiente festivo comenzó a tejerse en Ambel durante dos jornadas consecutivas, los domingos 23 y 30 de noviembre, con la celebración del exitoso taller de crochet navideño. Organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio María Auxiliadora de Zaragoza, y guiado por la instructora de crochet creativo Roxette Guerra, el taller tuvo un objetivo muy especial: crear variados y coloridos adornos navideños de crochet para llenar de luz y color la villa.
Los trabajos realizados son ahora parte de la decoración navideña de Ambel, demostrando cómo la artesanía puede transformarse en un regalo colectivo para el disfrute de todos los vecinos. Más allá de los preciosos adornos que ya visten el pueblo, este encuentro nos recuerda el valor del crochet , ya que no solo desarrolla la creatividad, sino que también proporciona una valiosa pausa mental.
