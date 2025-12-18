Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esteban AndradaCoalición izquierdas 8FDerribo edificio Tubo ZaragozaCaída grúa ZaragozaForestaliaCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

TALLER DE CROCHET

Ambel teje la Navidad con adornos llenos de luz y color

Estas sesiones se realizaron los días 23 y 30 de noviembre.

Estas sesiones se realizaron los días 23 y 30 de noviembre. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Ambel

El ambiente festivo comenzó a tejerse en Ambel durante dos jornadas consecutivas, los domingos 23 y 30 de noviembre, con la celebración del exitoso taller de crochet navideño. Organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio María Auxiliadora de Zaragoza, y guiado por la instructora de crochet creativo Roxette Guerra, el taller tuvo un objetivo muy especial: crear variados y coloridos adornos navideños de crochet para llenar de luz y color la villa.

Durante esta Navidad, los adornos visten las calles y rincones de Ambel. | SERVICIO ESPECIAL

Durante esta Navidad, los adornos visten las calles y rincones de Ambel. / SERVICIO ESPECIAL

Los trabajos realizados son ahora parte de la decoración navideña de Ambel, demostrando cómo la artesanía puede transformarse en un regalo colectivo para el disfrute de todos los vecinos. Más allá de los preciosos adornos que ya visten el pueblo, este encuentro nos recuerda el valor del crochet , ya que no solo desarrolla la creatividad, sino que también proporciona una valiosa pausa mental.

El taller desarrolla la creatividad y la mente. | SERVICIO ESPECIAL

El taller desarrolla la creatividad y la mente. / SERVICIO ESPECIAL

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents