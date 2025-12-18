El antiguo casino de Fuendejalón se convertirá en un centro sociocultural

El Ayuntamiento de Fuendejalón impulsará dos grandes proyectos en 2026 en colaboración con la Diputación de Zaragoza, en el marco del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS). Se trata de la rehabilitación del antiguo casino como nuevo centro sociocultural y la renovación del bombeo del pozo de Romeroso. Ambos proyectos ascienden a 310.926 euros y 30.577 euros, respectivamente. La subvención del PLUS ascenderá a 131.624 euros, mientras que el importe restante será asumido directamente por el ayuntamiento mediante fondos propios.

Estas intervenciones responden a una estrategia municipal orientada a la mejora de los servicios públicos esenciales y a la recuperación de espacios municipales para uso ciudadano.

Las actuaciones previstas serán cofinanciadas por el consistorio con cargo a los presupuestos municipales del ejercicio 2026, reafirmando así el compromiso institucional con el desarrollo sostenible, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida de la población.

Nuevo equipamiento

Una de las principales actuaciones contempladas es la rehabilitación integral del antiguo edificio del casino municipal, con el objetivo de transformarlo en un nuevo centro sociocultural al servicio de la ciudadanía. Este proyecto permitirá recuperar un inmueble emblemático del municipio, actualmente en desuso, dotándolo de espacios modernos, accesibles y polivalentes destinados al desarrollo de actividades culturales, formativas, sociales y comunitarias. El nuevo centro está concebido como un punto de encuentro intergeneracional y un equipamiento clave para la dinamización social y cultural de Fuendejalón.

Renovación del bombeo del pozo de Romeroso

La segunda actuación prevista corresponde a la renovación integral del sistema de bombeo del pozo de Romeroso, una de las captaciones fundamentales para el abastecimiento de agua potable de la localidad. La intervención contempla la sustitución completa de la instalación de bombeo y de la columna de impulsión, así como la integración del sistema dentro del modelo de gestión informatizada de los recursos hídricos municipales.

Esta modernización permitirá mejorar la eficiencia, la seguridad y el control del abastecimiento, incorporando sistemas de telegestión y monitorización remota. El Ayuntamiento de Fuendejalón considera el agua como un recurso imprescindible y estratégico para el desarrollo presente y futuro del municipio.

«Estas dos actuaciones reflejan una planificación responsable y una clara apuesta por el futuro del municipio. La rehabilitación del antiguo casino nos permitirá dotar al pueblo de un nuevo espacio sociocultural de referencia, mientras que la renovación del bombeo del pozo de Romeroso garantiza un servicio tan esencial como el abastecimiento de agua en condiciones de eficiencia, seguridad y control. Desde el consistorio asumimos con responsabilidad el esfuerzo económico necesario para complementar las ayudas del plan PLUS y seguir mejorando Fuendejalón para nuestros vecinos y vecinas», destaca el alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa.