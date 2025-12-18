Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barbalanca se hace más accesible

Se han rebajado las aceras.

Se han rebajado las aceras. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Borja

El Ayuntamiento de Borja ha ejecutado una actuación de conservación y mejora de la accesibilidad en el Polígono Industrial Barbalanca, enmarcada en el proyecto municipal Borja + Accesible. Los trabajos consisten principalmente en el rebaje de aceras a lo largo del vial principal de la avenida Campo de Borja, con el fin de facilitar el tránsito y garantizar un recorrido seguro y accesible para todas las personas.

La intervención cuenta con un presupuesto total de 18.371,59 euros, de los cuales 7.332,31 euros han sido concedidos por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) a través del Plan de Conservación y Mantenimiento del Suelo Industrial 2025. El resto ha sido financiado mediante fondos propios del Ayuntamiento, cuya aportación fue aprobada en el último pleno municipal.

Con este proyecto, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora progresiva de la movilidad urbana y la eliminación de barreras arquitectónicas, avanzando hacia una ciudad «más inclusiva, cómoda y moderna» para vecinos, trabajadores y visitantes.

