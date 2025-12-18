PREMIO MARÍA MOLINER 2025
La biblioteca de Mallén, reconocida por su espacio de lectura
La Crónica del Campo de Borja
La biblioteca municipal de Mallén ha vuelto a ser reconocida en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, un galardón concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte. El proyecto Efecto Biblioteca: leer para transformar ha obtenido una dotación de 2.777 euros, situándose entre los 40 seleccionados de Aragón. Desde la biblioteca se agradece la implicación de los vecinos, cuya participación continúa dando vida a este espacio de encuentro.
En el marco de esta línea de trabajo, el club de lectura dedicó su sesión mensual a la novela Las fuerzas contrarias, de Lorenzo Silva, lectura seleccionada para el III Encuentro Comarcal de Clubes de Lectura, que tendrá lugar en Mallén el 13 de enero y contará con la presencia del autor, entrevistado por Luis Zueco.
La biblioteca también fue escenario de diversas actividades vinculadas al mercadillo navideño organizado por el CEIP Manlia, celebrado el pasado 11 de diciembre. Usuarios del Centro Ocupacional Comarcal de Agón, de Atades Tarazona y alumnado del colegio de Mallén compartieron varias jornadas de trabajo elaborando imanes, manualidades y marcapáginas. Estas actividades fomentaron la convivencia y la inclusión, y todo el material realizado se destinará a su venta en el mercadillo, cuya recaudación será íntegramente donada a Atades Tarazona.
Dentro de la programación educativa, destacó la visita de Soraya Hernández, narradora de Un punto curioso, quien ofreció al alumnado del primer ciclo de Educación Primaria el espectáculo Ni guau. Ni miau. ¡Somos iguales! . Su intervención puso el acento en la importancia de la igualdad y el respeto, y dejó como legado un póster repleto de lecturas y recursos para seguir trabajando estos valores.
