TODOS LOS JUEVES A LAS 16.30 HORAS
‘Biblioteca Viajera’ triunfa en el Campo de Borja
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Fuendejalón, en colaboración con la biblioteca y el Servicio Comarcal de Cultura, valora muy positivamente el desarrollo de las actividades incluidas dentro del programa Biblioteca Viajera, que se celebran los jueves a las 16.30 horas en la biblioteca.
Durante las últimas semanas, la cita ha ofrecido diferentes propuestas de animación a la lectura y creación cultural dirigidas al público infantil y familiar. El 13 de noviembre, la actividad conducida por Belentuela permitió a los asistentes acercarse a refranes y dichos populares. Combinó ilustración, música y minicuentos bordados en una experiencia participativa y educativa.
El día 27 tuvo lugar un taller creativo a cargo de Mundo Monín, en el que los participantes elaboraron y utilizaron sus propias marionetas, fomentando la creatividad, la expresión artística y el trabajo manual. En esta sesión se creó también la marioneta representativa de la biblioteca, bautizada por los propios niños y niñas como Mari Miau.
El 11 de diciembre, Belentuela volvió a participar con una sesión centrada en la narración de historias a partir de objetos cotidianos, destacando la capacidad de los cuentos y las canciones para transmitir valores, aprendizajes y emociones.
La elevada asistencia y la implicación de los participantes consolidan este programa como una herramienta fundamental para el fomento de la lectura, la creatividad y la dinamización cultural en Fuendejalón.
