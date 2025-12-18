ACTUACIÓN MÚSICAL
Bona enciende la Navidad en Zaragoza
La Crónica del Campo de Borja
Juanjo Bona, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, protagonizó el sábado 29 de diciembre el encendido navideño de la capital aragonesa desde la plaza de España, a las 19.00 horas, dando el pistoletazo de salida a las fiestas.
Durante el acto, el cantautor magallonero deleitó al público con varios temas propios y con el ya mítico All I Want For Christmas de Mariah Carey. El encendido de más de dos millones de luces led marcó el inicio de más de 39 días de actividades navideñas en la ciudad.
Zaragozanos y visitantes disfrutaron de la música y del espectáculo luminoso, que ilumina calles, árboles y fachadas, inaugurando oficialmente la temporada navideña en Zaragoza. «Desde el consistorio de Magallón estamos muy orgullosos del éxito que está cosechando esta joven estrella y deseamos que siga acumulando buenos momentos y muchos más éxitos en una carrera que no ha hecho más que comenzar», indican.
