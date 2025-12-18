Borja aprueba un presupuesto de 11,2 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de Borja aprobó en el último pleno municipal el presupuesto de 2026, que asciende a 11.268.000 euros. De ellos, más de 5 millones se invertirán en infraestructuras, patrimonio y servicios. Aunque la partida ejecutada asciende a 4.269.000 euros, la cifra total de inversiones previstas supera los cinco al incorporar las actuaciones previstas durante el ejercicio 2025.

El centro de arte, piscinas de verano y pabellón polideportivo, entre los grandes proyectos. / SERVICIO ESPECIAL

Entre las partidas más relevantes figura la finalización de la Casa Francés, como futuro Centro de Arte Baltasar González (166.000 €), la reforma de las piscinas municipales de verano (300.000 €), y la parte no ejecutada del pabellón polideportivo procedente de 2025.

Además, el Ayuntamiento de Borja destinará 281.900 euros a subvenciones, ayudas sociales y apoyo a entidades de la localidad.

PLUS y +Provincia

El Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2026 de la Diputación de Zaragoza incluye la creación de una sede de recretación histórica en la plaza Aguilar (200.000 €), la ampliación de la acera en la carretera de Ainzón (20.000 €) y las obras en el centro cívico del barrio del Carmen y San Juan (80.000 €).

Respecto al plan +Provincia, Borja recibe 1,2 millones: 1,1 millón se destinarán a la renovación de calles y plazas y 100.000 euros para la renovación de parques, jardines y juegos infantiles.

Además, el presupuesto contempla la ampliación del polígono industrial (720.000 €), mejora de caminos rurales (78.000 €) e instalación de césped en el campo de fútbol y pistas de tenis (334.657 €).

Ingresos y tasas

Todas las tasas y precios públicos quedan congelados, sin incrementos para 2026. La única excepción es la tasa del comedor de la escuela infantil, cuyo coste se actualiza para reflejar el aumento del coste del servicio de catering. Además, se prevé un incremento en las aportaciones estatales. También se mantienen las reducciones fiscales aplicadas desde 2023: el 10% de rebaja en el IBI urbano y el 25% menos en arbitrios.

En torno a unos 210.000 euros se han ahorrado las familias desde 2023. En este sentido, se mantienen todas las bonificaciones de 2025, cómo el 95 % para obras de intervención en el casco antiguo, y se crea una nueva bonificación para las obras en balsas de regadío para 2026.

Entre las principales fuentes de ingresos para 2026 figuran los ingresos del Gobierno central, que aumentan en torno al 7 % (1.269.000 €), subvenciones para inversiones financiadas por la Diputación de Zaragoza (1.879.000 €), IBI Urbana y Rústica (1.000.000 €, IBI Parque Eólicos (400.000 €), Canon de los Parques Eólicos (650.000€ de aprovechamiento) y festivales municipales (300.000 euros). El total de ingresos recogidos en estas líneas asciende a 5.498.000 euros, a los que se añaden otros recursos ordinarios que completan el presupuesto general.

Gastos de personal y seguridad ciudadana

La partida de personal asciende a 2.551.203 euros e incluye una subida salarial del 1,5 % para la plantilla municipal.

En materia de seguridad ciudadana, el presupuesto de Borja incorpora una nueva plaza de Policía Local para el año 2026, con lo que se completará y ampliará la plantilla. Esta creación ha sido posible gracias a la reorganización del personal, que ha permitido generar una nueva plaza.

La partida destinada a este ámbito alcanza los 420.171 euros e incluye nóminas, seguridad social y gasto corriente. Además, el Ayuntamiento de Borja solicitará una ayuda para instalar cámaras de videovigilancia y control de tráfico en diversos puntos de la ciudad.

Situación financiera

De todo ello, el ayuntamiento subraya que la deuda municipal no supera el 28 % del gasto corriente, muy por debajo del límite legal del 110 %. Tras la liquidación del ejercicio 2025, se estudiará la posibilidad de eliminar la deuda bancaria histórica.