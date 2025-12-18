Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borja se compromete con las personas mayores

Nuevos juegos para personas mayores.

Nuevos juegos para personas mayores. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Borja

El Ayuntamiento de Borja ha obtenido una subvención de 9.424 euros de la Diputación de Zaragoza (DPZ) dentro del Plan de Soledad, un programa destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y reforzar los servicios de apoyo comunitario.

Del importe total, 4.712 euros se han asignado al taller de memoria, que se desarrolla en la localidad y que actualmente cuenta con dos grupos activos: uno dirigido a personas con grado 1 de dependencia y otro destinado a personas con grado 2.

Los 4.712 euros restantes se invertirán en la instalación de nuevos juegos biosaludables para personas mayores en dos espacios públicos del municipio: el Parque 3 de Abril (Peñas de Herrera) y el parque de la zona de Vulcasacos.

El Ayuntamiento de Borja recuerda que el año pasado ya se instalaron elementos de este tipo en el entorno del Santuario y, además, también se han colocado en el renovado Parque de la Romería, ampliando así la red de equipamientos destinados a fomentar el ejercicio físico y el bienestar de la población mayor.

