FINANCIACIÓN DE LA DPZ
Borja se compromete con las personas mayores
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Borja ha obtenido una subvención de 9.424 euros de la Diputación de Zaragoza (DPZ) dentro del Plan de Soledad, un programa destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y reforzar los servicios de apoyo comunitario.
Del importe total, 4.712 euros se han asignado al taller de memoria, que se desarrolla en la localidad y que actualmente cuenta con dos grupos activos: uno dirigido a personas con grado 1 de dependencia y otro destinado a personas con grado 2.
Los 4.712 euros restantes se invertirán en la instalación de nuevos juegos biosaludables para personas mayores en dos espacios públicos del municipio: el Parque 3 de Abril (Peñas de Herrera) y el parque de la zona de Vulcasacos.
El Ayuntamiento de Borja recuerda que el año pasado ya se instalaron elementos de este tipo en el entorno del Santuario y, además, también se han colocado en el renovado Parque de la Romería, ampliando así la red de equipamientos destinados a fomentar el ejercicio físico y el bienestar de la población mayor.
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto