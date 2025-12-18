Borja inaugura la Casa de la Música Borobia Paños

La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero, inauguró el sábado 22 de noviembre la reconversión del Palacio de los Alcañices de Borja en la Casa de la Música. Las obras de reconversión y rehabilitación del edificio, de titularidad municipal, se han llevado a cabo durante 16 años y han contado con una inversión de más de un millón de euros, gran parte financiados por la DPZ a través de diferentes líneas de ayudas.

Eduardo Arilla, Teresa Ladrero y Mª Eugenia Coloma. | SERVICIO ESPECIAL

El edificio lleva el nombre del compositor y maestro de capilla Ramón Borobia Paños, uno de los máximos exponentes de la historia musical de Borja, maestro de muchos y amante entusiasta de la música.

El acto de inauguración tuvo lugar por la mañana y en él participaron la Escuela de música municipal, la banda San Jorge y la coral, que interpretaron varias piezas con las que se ha procedido a la apertura del edificio. «Hoy es un día histórico para los vecinos de Borja», destacó durante su intervención, Teresa Ladrero, quien puso en valor la importancia de la reconversión de este «importantísimo inmueble» para el municipio y para sus vecinos.

«Hoy abrimos las puertas de un edificio cuyo grado de degradación era tal que había comenzado a derrumbarse. Desde la Diputación de Zaragoza hemos trabajado siempre para recuperar el valioso patrimonio histórico artístico de nuestra provincia, inmuebles que como este mercen ser conservados y rehabilitados», resaltó Ladrero, quien puso en valor las diferentes fases de obras financiadas por la DPZ a través de diferentes planes como el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS). «Gracias a la intervención conjunta por parte de Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Borja hoy abrimos las puertas de este edificio a la música y a los músicos borjanos», remarcó la vicepresidenta de la institución provincial.

«Es un día importante para la ciudad de Borja. Uno de sus mejores estandartes, la música y los músicos borjanos con su pasado, presente y futuro, conviven en un espacio que dignifica su figura y lo que somos. La música es parte de nuestro ADN como borjanos», destacó por su parte el alcalde de Borja, Eduardo Arilla. El acto contó además con la presencia de la presidenta comarcal, María Eugenia Coloma.

Siete aulas y auditorio

La Casa de la Música de Borja dispone de siete aulas, todas ellas acondicionadas para poder dar diferentes clases al mismo tiempo. Tres de ellas disponen además de diversos equipos digitales. Las instalaciones cuentan también con un despacho, una sala de reuniones y un auditorio con capacidad para 50 butacas en el que poder realizar las audiciones.

Desde hoy, en su interior van a poder formarse más de un centenar de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Borja, la Banda San Jorge y la Orquesta Laudística Aguilar. Además, se ha querido rendir homenaje a los músicos borjanos más destacados y en el interior del edificio se han colocado varios paneles informativos que acercan la vida y obra de Valentín Ruiz Aznar, Justo Blasco, Emilio Jiménez, Félix Martínez y Ramón Borobia Paños. También hay espacio para la música más actual y diferentes fotos recuerdan los festivales de Borja.