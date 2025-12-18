ACTIVIDADES DURANTE EL PUENTE FESTIVO
Bulbuente se despide del pabellón de fiestas
La Crónica del Campo de Borja
Bulbuente disfrutó del 5 al 8 de diciembre de un puente festivo con varias actividades. Por un lado, El Campillo celebró su tercer año del club de lectura con una sesión dedicada a la obra La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca. «Están muy contentos, con ganas de ir a por otro año más, con la misma ilusión. Agradecen a todos los que participan y hacen posible este proyecto», destacan desde el municipio.
Por otro lado, Gaia y Marcelo, unos vecinos italianos que residen desde hace varios años en Bulbuente, inauguraron la foodtruck Los Italianos especializada en pizza en el pabellón. El viernes 5, los vecinos pudieron disfrutar de pizzas artesanas, recetas tradicionales y el auténtico sabor italiano, y el sábado 6 se realizó un taller de pizzas para niños y hubo tarde con disco móvil.
Además, la Asociación de Amas de Casa El Moncayo llevaron a cabo diversos talleres de decoración navideña para niños y adultos en el centro de día. Por la mañana tuvo lugar un taller sobre adornos y coronas navideñas y por la tarde otro taller de centros de mesa.
Por último, los vecinos de Bulbuente asistieron a la hoguera que se encendió en el frontón y a la fiesta en el pabellón municipal, una instalación que será demolida para levantar un nuevo frontón el próximo año. Durante la cita se repartieron sprays para que los vecinos pudieran escribir lo que quisieran en las paredes que tantas fiestas han visto bailar, celebrar y convivir.
