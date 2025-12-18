Bulbuente se despide del pabellón de fiestas

Bulbuente disfrutó del 5 al 8 de diciembre de un puente festivo con varias actividades. Por un lado, El Campillo celebró su tercer año del club de lectura con una sesión dedicada a la obra La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca. «Están muy contentos, con ganas de ir a por otro año más, con la misma ilusión. Agradecen a todos los que participan y hacen posible este proyecto», destacan desde el municipio.

La Asociación de Amas de Casa llevó a cabo diversos talleres de decoración navideña, adornos y centros de mesa. / SERVICIO ESPECIAL

Por otro lado, Gaia y Marcelo, unos vecinos italianos que residen desde hace varios años en Bulbuente, inauguraron la foodtruck Los Italianos especializada en pizza en el pabellón. El viernes 5, los vecinos pudieron disfrutar de pizzas artesanas, recetas tradicionales y el auténtico sabor italiano, y el sábado 6 se realizó un taller de pizzas para niños y hubo tarde con disco móvil.

Bulbuente disfrutó de la hoguera en el frontón. / SERVICIO ESPECIAL

Además, la Asociación de Amas de Casa El Moncayo llevaron a cabo diversos talleres de decoración navideña para niños y adultos en el centro de día. Por la mañana tuvo lugar un taller sobre adornos y coronas navideñas y por la tarde otro taller de centros de mesa.

Los vecinos escribieron con spray las paredes del pabellón. / SERVICIO ESPECIAL

Por último, los vecinos de Bulbuente asistieron a la hoguera que se encendió en el frontón y a la fiesta en el pabellón municipal, una instalación que será demolida para levantar un nuevo frontón el próximo año. Durante la cita se repartieron sprays para que los vecinos pudieran escribir lo que quisieran en las paredes que tantas fiestas han visto bailar, celebrar y convivir.