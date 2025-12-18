Bureta alza la voz contra la violencia de género

Un grupo de vecinos de Bureta se concentró en la puerta del ayuntamiento el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para manifestarse en contra de esta lacra social. A continuación, los asistentes accedieron al consistorio donde la Asociación de Amas de Casa La Purísima Votada leyó el manifiesto elaborado por la comarca.

Los vecinos se concentraron frente al consistorio. / SERVICIO ESPECIAL

«Desde la Comarca Campo de Borja queremos expresar con firmeza nuestro rechazo absoluto a todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y sus hijos e hijas, ya sea física, sexual, psicológica, económica o simbólica», decía el documento. Durante el discurso también se hizo referencia al miedo a compartir la violencia sexual. «Un silencio que duele, que pesa, y que por más que se intente evitar, se hace más grande, formando parte de la historia de cada mujer víctima, de sus propias vivencias y de una realidad que por más que no se pronuncie en alto, se integra en aquello que nosotros callamos».

Para finalizar, el manifiesto hizo alusión a que las jornadas organizadas desde la Comarca Campo de Borja «sirvan de espacio seguro, que permita la exposición y denuncia de todo lo que durante mucho tiempo las mujeres callaron. Queremos alzar la voz por todas las que no pudieron, por todas las que callaron, o callamos a día de hoy. Es responsabilidad nuestra, de toda la sociedad, no callar. Nuestras voces unidas contra la violencia machista. ¡Basta de silencios cómplices!», concluía.