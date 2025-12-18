El Campo de Borja promueve e impulsa la educación en igualdad

La Comarca Campo de Borja volvió convertirse durante unos días en un pequeño territorio de cuentos, risas y reflexiones gracias a la presencia de Lu de Lurdes, la narradora aragonesa que ha recorrido la mayoría de los centros de Educación Infantil y Primaria para impartir sus ya reconocidas sesiones de cuentacuentos por la igualdad.

Durante toda la semana, aulas y bibliotecas escolares de municipios como Borja, Ainzón, Mallén, Magallón o Fuendejalón —entre otros— se han llenado de niñas y niños expectantes, sentados en semicírculo, atentos a cada gesto y a cada historia que la narradora desgrana con humor, ternura y un profundo compromiso educativo. Sus relatos, alejados de estereotipos y repletos de personajes diversos, invitan a reflexionar sobre la igualdad, el respeto y la convivencia desde edades tempranas.

Formación para los mayores

La apuesta educativa de la comarca no se ha limitado al alumnado de Primaria e Infantil. Los estudiantes de Secundaria y Bachillerato participaron en un taller específico sobre violencia de género, impartido por Jesús Manero, jefe de la Policía Local de Pinseque.

Durante la sesión, el agente abordaron cuestiones fundamentales para la adolescencia: cómo identificar relaciones tóxicas, qué comportamientos constituyen violencia psicológica o de control, cuáles son los recursos de ayuda disponibles y cómo actuar de forma responsable como jóvenes en su entorno. Su intervención, directa y basada en ejemplos cotidianos, permitió al alumnado comprender la gravedad del problema y la importancia de detectarlo a tiempo.

El taller fue recibido con gran interés, generó debate y contribuyó a que los más jóvenes adoptaran una mirada crítica y preventiva frente a la violencia machista, reforzando así el trabajo que los centros educativos ya realizan a lo largo del curso. Con iniciativas como estas, el Campo de Borja reafirma su compromiso con la educación en igualdad para todas las edades, construyendo paso a paso una comarca más consciente, justa y respetuosa.