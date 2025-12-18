Cedido el suelo para el Parque Sopez

El Ayuntamiento de Borja ha formalizado la cesión de los terrenos donde se ubicará el futuro Parque Sopez, un nuevo espacio verde que ocupará una superficie total de 47.809 metros cuadrados. Con la firma de esta cesión, el consistorio ha comenzado ya las labores previas al diseño del proyecto, cuya ejecución está prevista para iniciarse a lo largo del próximo año. El compromiso municipal establece un plazo máximo de dos años para que las obras den comienzo.

Según las primeras especificaciones técnicas, el futuro parque contará con una amplia arboleda y una pradera natural, además de un pequeño embalse que servirá como elemento paisajístico y de regulación hídrica. El proyecto incluirá también una red de andadores destinados al paseo y al running (entre ellos un recorrido perimetral), una zona de suelta para perros, un área de juegos infantiles, una pista polideportiva y diversos equipamientos de gimnasia al aire libre pensados para personas mayores.

Los accesos principales al parque se habilitarán desde la zona de La Cubilla y la calle Abadía, lo que facilitará su integración en la trama urbana. Asimismo, las obras contemplan el entubado de la acequia principal que atraviesa la parcela, así como los movimientos de tierra necesarios para la correcta implantación de las futuras instalaciones.

Reconocimiento

Como gesto de reconocimiento, el 27 de noviembre, el Salón de Reyes del Ayuntamiento de Borja acogió un acto en honor a Germán Bandrés, propietario que ha cedido los terrenos de manera desinteresada. Durante la ceremonia, además, se anunció que Bandrés será nombrado Hijo Predilecto de Borja el próximo 3 de mayo de 2026, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Peana, en agradecimiento por este y otros actos de generosidad con la ciudad.