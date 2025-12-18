La Comarca del Campo de Borja ,unida contra la violencia

El 21 de noviembre, la Comarca Campo de Borja celebró un año más sus jornadas anuales en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo un lema tan elocuente como urgente: Lo que nosotras callamos. Una iniciativa que reunió a profesionales de diversas áreas para visibilizar, desde múltiples perspectivas, las violencias que todavía hoy en día sufren miles de mujeres .

Charla de Isabel Ortega, doctora en Relaciones de Género. / SERVICIO ESPECIAL

La sesión comenzó con la intervención de Jesús Manero, jefe de la Policía Local de Pinseque, quien analizó la violencia sexual desde el ámbito jurídico-penal. Su ponencia ayudó a comprender la complejidad del marco legal vigente, las dificultades que encuentran las víctimas al denunciar y la relevancia de la formación policial para detectar y atender estos casos.

Amelia Tiganus, formadora en sexualidad saludable. / SERVICIO ESPECIAL

Después, Lucía Soraya Sánchez, matrona, sexóloga y especialista en violencia de género, presentó Violencias cotidianas: lo invisible duele, un recorrido por esas agresiones normalizadas que se esconden en la rutina y que, pese a no dejar marcas físicas, condicionan la vida y la autonomía de muchas mujeres.

La jornada prosiguió con la proyección del documental La sombra del baobab, dirigido por el fotoperiodista Miguel Serrano, una obra que invita a reflexionar sobre la resiliencia, la identidad y las consecuencias de las violencias estructurales desde un enfoque comprometido y profundamente humano.

A continuación intervino María Isabel Ortega, licenciada en Derecho, Antropología Social y Cultural y doctora en Relaciones de Género, con una ponencia tan innovadora como necesaria: Cirugías estéticas occidentales: ¿una nueva forma de mutilación genital femenina?. Su análisis generó un intenso debate sobre la presión estética, el control del cuerpo de las mujeres y los límites entre libertad personal y condicionamiento social.

El relato de Amelia Tiganus

El momento más esperado llegó de la mano de Amelia Tiganus, escritora, activista feminista y formadora en sexualidad saludable. Tiganus narró con firmeza su experiencia como superviviente de explotación por parte de redes proxenetas, un relato que conmovió a los y las asistentes. Además, alertó sobre los riesgos asociados a la industria pornográfica, a la que señaló como uno de los factores que alimentan la violencia sexual y la trata de mujeres. Su intervención, directa y sin eufemismos, fue uno de los instantes más impactantes del encuentro.

Como cierre, la actuación de Marta Marín aportó emoción y sensibilidad, poniendo el broche artístico a un día dedicado a la reflexión, la denuncia y la construcción de un futuro más igualitario.

Estas jornadas dejaron claro que, aunque todavía queda mucho por hacer, y que la palabra, el conocimiento y el compromiso siguen siendo las mejores herramientas para romper silencios y construir una sociedad libre de violencias.