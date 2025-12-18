Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esteban AndradaCoalición izquierdas 8FDerribo edificio Tubo ZaragozaCaída grúa ZaragozaForestaliaCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

ZONA INFANTIL

Comienzan las obras de mejora del parque de la Romería en Borja

El proyecto cuenta con una inversión total de 34.000 euros.

El proyecto cuenta con una inversión total de 34.000 euros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Borja

El Ayuntamiento de Borja ha iniciado las esperadas obras de mejora del Parque de la Romería, una intervención destinada a modernizar este espacio público y a potenciar su uso por parte de vecinos y visitantes.

El proyecto cuenta con una inversión total de 34.000 euros, de los cuales 32.000 euros proceden de fondos municipales. Los 2.000 euros restantes forman parte del Plan de Soledad de la Diputación de Zaragoza, destinados específicamente a la instalación de nuevos elementos biosaludables. Estos equipamientos buscan fomentar la actividad física al aire libre, promover la convivencia y contribuir al bienestar general de la comunidad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Borja reafirma su apuesta por espacios públicos más accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades sociales, consolidando el Parque de la Romería como un lugar de encuentro y disfrute compartido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents