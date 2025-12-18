Comienzan las obras de mejora del parque de la Romería en Borja

El Ayuntamiento de Borja ha iniciado las esperadas obras de mejora del Parque de la Romería, una intervención destinada a modernizar este espacio público y a potenciar su uso por parte de vecinos y visitantes.

El proyecto cuenta con una inversión total de 34.000 euros, de los cuales 32.000 euros proceden de fondos municipales. Los 2.000 euros restantes forman parte del Plan de Soledad de la Diputación de Zaragoza, destinados específicamente a la instalación de nuevos elementos biosaludables. Estos equipamientos buscan fomentar la actividad física al aire libre, promover la convivencia y contribuir al bienestar general de la comunidad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Borja reafirma su apuesta por espacios públicos más accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades sociales, consolidando el Parque de la Romería como un lugar de encuentro y disfrute compartido.