ZONA INFANTIL
Comienzan las obras de mejora del parque de la Romería en Borja
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Borja ha iniciado las esperadas obras de mejora del Parque de la Romería, una intervención destinada a modernizar este espacio público y a potenciar su uso por parte de vecinos y visitantes.
El proyecto cuenta con una inversión total de 34.000 euros, de los cuales 32.000 euros proceden de fondos municipales. Los 2.000 euros restantes forman parte del Plan de Soledad de la Diputación de Zaragoza, destinados específicamente a la instalación de nuevos elementos biosaludables. Estos equipamientos buscan fomentar la actividad física al aire libre, promover la convivencia y contribuir al bienestar general de la comunidad.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Borja reafirma su apuesta por espacios públicos más accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades sociales, consolidando el Parque de la Romería como un lugar de encuentro y disfrute compartido.
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto