CONCENTRACIÓN Y CAMPAÑA
La comunidad educativa se implica en el 25N
La Crónica del Campo de Borja
Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mallén celebró diversos actos. Por un lado, dos comunidades educativas de la localidad, el CEIP Manlia y el IES Valle del Huecha, leyeron manifiestos en la plaza de España. Desde el consistorio agradecen su implicación, al igual que a la Asociación de Mujeres Manlia y los ciudadanos que apoyaron y participaron en este acto. El balcón del Ayuntamiento lució durante toda la semana el tapiz de apoyo a las víctimas y de repulsa de la violencia de género. Desde las redes sociales de Cultura y del consistorio se lanzó una campaña para detectar los signos de alerta conocidos como las banderas rojas (red flag).
Mallén, en Magallón
Por otra parte, un grupo de malleneras asistió a la jornada de mujeres organizada desde Servicios Sociales de la Comarca del Campo de Borja, que este año se celebró el 21 de noviembre en Magallón. Durante el encuentro se desarrollaron interesantes charlas, además de la proyección de un documental y una actuación musical. Esta cita anual se convierte en un foro que sirve para debatir sobre distintos aspectos de la violencia y como punto de encuentro entre mujeres de distintas localidades.
