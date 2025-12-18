ENCUENTRO DE QUINTOS EN AMBEL
Un día de recuerdos y reencuentros
La Crónica del Campo de Borja
Ambel celebró el 22 de noviembre el reencuentro de ambeleros de las quintas de los años 1974, 1975 y 1976 que, de una u otra manera, han tenido relación con el municipio. «Fue un maravilloso día de convivencia en el que compartimos recuerdos y disfrutamos juntos con diferentes actos», coincidieron los asistentes.
La jornada contó con la puesta del pañuelico en el ayuntamiento, la lectura de unas palabras sobre las vivencias de la infancia y adolescencia, comida en el pabellón, un ‘Pasapalabra’ con términos propios de dichas cuadrillas, una dinámica para llevarse todos un recuerdo de cada uno de los asistentes, la decoración del baile con una pancarta para la ocasión y la entrega de unas chapas conmemorativas de esa jornada.
«Acabamos con una disco móvil para que todo el pueblo pudiera disfrutar con nosotros con la colaboración de la comisión. Un día para recordar siempre como ambeleros y que esperamos seguir repitiendo juntos en próximos años», añadieron.
