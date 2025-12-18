La DO Campo de Borja presenta ‘El Origen de la Garnacha’

La Denominación de Origen Campo de Borja presentó el 2 de diciembre en el Monasterio de Veruela su nueva campaña promocional. El Origen de la Garnacha ha sido el lema escogido para este lanzamiento, toda una declaración de intenciones con la que la DO pretende reivindicar la larga historia de esta variedad y su vinculación con el territorio.

El evento, conducido por la periodista Victoria Martínez, contó con la presencia de la Coral Turiasonense, cuyos integrantes, ataviados como monjes del Císter, dieron la bienvenida a los asistentes y los acompañaron en un recorrido por el claustro y la iglesia del Monasterio, para después acudir al refectorio, donde tuvo lugar la presentación del vídeo.

Eduardo Arilla, diputado provincial del Monasterio de Veruela, felicitó a la denominación de origen por su trabajo y por la difusión del valor del territorio y remarcó que el objetivo de la Diputación de Zaragoza es contribuir a «que los vinos lleguen a todos los lugares y estén en boca de todo el mundo». Y recordó también la labor de los agricultores de la zona: «Hay que agradecer que nuestros padres y abuelos creyeran en esta variedad y la mantuviesen. Por eso hoy podemos decir que esta zona es el origen y el Imperio de la Garnacha».

Por su parte, Eduardo Ibáñez, presidente del Consejo Regulador de la DO Campo de Borja, agradeció el apoyo de la DPZ para la puesta en marcha de esta campaña, especialmente por la situación que vive el sector y «los precios tan bajos que tiene la uva». Recordó también que en la Edad Media los monjes que habitaban Veruela ya hablaban de garnacha y que, además de reivindicar el origen, el propósito de la DO es «estar junto a sus viticultores para seguir haciendo vinos de calidad».

Tras la presentación, los asistentes se trasladaron al Museo del Vino, ubicado en el propio complejo monástico, para disfrutar de una cata de tres referencias de la DO: Prados Garnacha 2021, de Bodegas Pagos del Moncayo; Berola 2019, de Bodegas Borsao; y Galiano 2013, de Bodegas Aragonesas.

Además de los representantes de la DO, un grupo reducido de aficionados a lo enológico disfrutó en exclusiva de la presentación, que volvió a celebrarse de nuevo el 10 de diciembre en Zaragoza, y el jueves 18 en Madrid.