DEPORTE Y CONVIVENCIA
Éxito en la II edición de la carrera 5K/10K en Borja
La Crónica del Campo de Borja
El domingo 30 de noviembre, Borja volvió a vivir una jornada con la celebración de la segunda edición de la carrera 5K/10K, un circuito urbano que recorrió diversas calles de la ciudad y que contó con una notable participación. Un total de 348 corredores y corredoras tomaron la salida en la prueba principal, mientras que 101 niños y niñas participaron en las carreras infantiles, llenando de entusiasmo y energía una mañana marcada por el deporte y la convivencia. La elevada asistencia confirma el crecimiento y consolidación de este evento en el calendario deportivo local.
El ambiente festivo se hizo notar desde primera hora, con familias, aficionados y atletas compartiendo un circuito que, más allá del aspecto competitivo, puso en valor la superación personal y el espíritu comunitario. El consistorio ha expresado su enhorabuena a todas las personas participantes, así como su agradecimiento a quienes colaboraron en la organización y desarrollo de una jornada que, una vez más, convirtió el deporte en punto de encuentro para toda la ciudadanía.
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto