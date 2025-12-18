Éxito en la II edición de la carrera 5K/10K en Borja

El domingo 30 de noviembre, Borja volvió a vivir una jornada con la celebración de la segunda edición de la carrera 5K/10K, un circuito urbano que recorrió diversas calles de la ciudad y que contó con una notable participación. Un total de 348 corredores y corredoras tomaron la salida en la prueba principal, mientras que 101 niños y niñas participaron en las carreras infantiles, llenando de entusiasmo y energía una mañana marcada por el deporte y la convivencia. La elevada asistencia confirma el crecimiento y consolidación de este evento en el calendario deportivo local.

El ambiente festivo se hizo notar desde primera hora, con familias, aficionados y atletas compartiendo un circuito que, más allá del aspecto competitivo, puso en valor la superación personal y el espíritu comunitario. El consistorio ha expresado su enhorabuena a todas las personas participantes, así como su agradecimiento a quienes colaboraron en la organización y desarrollo de una jornada que, una vez más, convirtió el deporte en punto de encuentro para toda la ciudadanía.