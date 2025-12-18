Fréscano apuesta por la movilidad eléctrica e híbrida

Fréscano cuenta desde hace unas semanas con un punto de recarga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables Un nuevo servicio habilitado las 24 horas a través de una aplicación. Es un paso más dentro de la apuesta por parte del ayuntamiento hacia una movilidad sostenible. El alcalde, Jorge Cuartero, explica que se pretende para dar respuesta a vecinos o visitantes que requieren de estos puntos de recarga para sus vehículos cuya demanda va en aumento.

El cargador tiene una potencia de 22kW, considerado semi-rápido. / SERVICIO ESPECIAL

El cargador instalado en Fréscano tiene una potencia de 22kW, considerado semi-rápido que son los habituales en espacios como supermercados, párquines públicos o centros comerciales. Ofrecen equilibrio entre la velocidad de carga y precio. «Según las características del cargador, por ejemplo, para cargar una batería estándar de 40 kW de 0 a 100% de carga completa, se tardaría entre una hora y media a dos horas», explica el alcalde. Otro dato importante es el precio de la carga que, en el caso de los cargadores semi rápidos está entre los 0,25 € a 0,75 € por kWh en España. El precio en Fréscano es de 0,30 € por kWh. «Siguiendo con el ejemplo del coche con batería de 40 kW, cargar el coche entero serían 18 euros. Compáralo ahora con llenar el coche con gasolina o diésel», subraya Cuartero.

Cuartero indica que la tendencia es ascendente en la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables. «En España, la media de vehículos eléctricos supera el 8% y va en aumento. En Aragón, en el primer semestre de 2025 se matricularon más de 1.100 vehículos de este tipo cuando en todo 2024 fueron 715». Por ello, la puesta en marcha de este cargador es respuesta a esa demanda y pretende que sirva para que vecinos de Fréscano se animen por este tipo de vehículos. «Nos habían trasladado el interés por parte de algún vecino de comprar vehículos que requieren de recarga. Nuestro compromiso era y es ofrecer ese servicio y a un precio moderado». Pero no solo para vecinos, apunta Cuartero, sino también para visitantes. «Fréscano está ya en el mapa de cargadores eléctricos que miran los propietarios siempre que van a hacer algún tipo de desplazamiento. Si hace además que entren en el pueblo y así lo conozcan, pues mejor para Fréscano. Incluso para visitantes al museo y parque arqueológico».