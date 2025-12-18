Fuendejalón lucha contra la violencia machista

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fuendejalón vuelve a alzar la voz de forma firme y colectiva frente a una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que persisten en nuestra sociedad. La jornada reivindicativa, organizada por la Asociación de Mujeres Virgen del Castillo, convoca un año más a la ciudadanía a movilizarse contra la violencia machista, una lacra social que exige una respuesta contundente, sostenida y comprometida desde todos los ámbitos: social, educativo e institucional.

«Desde el Ayuntamiento de Fuendejalón expresamos nuestro apoyo total y sin matices a esta convocatoria, así como nuestra más profunda repulsa hacia cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres. La violencia machista no es un problema individual, sino una responsabilidad colectiva que debe ser afrontada desde la unidad, la sensibilización y la acción continuada. Reivindicamos la importancia de romper el silencio, de crear redes de apoyo entre mujeres y de educar en igualdad desde las edades más tempranas como pilares fundamentales para construir un futuro libre de violencia. Solo a través de una sociedad informada, comprometida y cohesionada será posible erradicar estas conductas», comentan.

El Ayuntamiento de Fuendejalón reafirma así su compromiso con las políticas de igualdad, la prevención de la violencia de género y el respaldo a las asociaciones y colectivos que, como la Asociación de Mujeres Virgen del Castillo, trabajan de manera constante por una sociedad más justa, segura e igualitaria.