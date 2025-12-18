NUEVA EDICIÓN DE ‘JUGANDO AL ATLETISMO’
Una jornada a toda velocidad para los más pequeños
La Crónica del Campo de Borja
La Comarca Campo de Borja celebró el domingo 16 de noviembre una nueva edición de la cita Jugando al Atletismo, una de las actividades deportivas intercentros más esperadas por el alumnado de Educación Primaria, organizada por los docentes del Seminario de Educación Física del Campo de Borja.
En total, 240 niños y niñas de todos los centros educativos de la comarca —junto con un colegio invitado de Remolinos- se dieron cita en el polideportivo municipal de Borja para disfrutar de una jornada deportiva basada en el juego, la convivencia y la promoción de hábitos saludables.
El evento, dirigido al alumnado de 3º a 6º de Primaria, incluyó un amplio programa de pruebas adaptadas del atletismo: lanzamiento de jabalina y balón medicinal, salto de vallas, triple salto, carreras de velocidad 10x10, pruebas de relevos y circuito Grand Prix.
La actividad se desarrolló entre las 9.00 y las 13.30 horas, con una destacada participación de equipos masculinos, femeninos y mixtos, inscritos a través de los propios centros educativos.
Durante toda la mañana reinó un ambiente festivo, marcado por el compañerismo, la motivación y la oportunidad de que el alumnado experimentara el atletismo desde una perspectiva lúdica e inclusiva.
La organización agradece la colaboración de docentes, familias y personal técnico, cuyo compromiso hizo posible la celebración de esta cita deportiva. Con eventos como ‘Jugando al Atletismo’, la Comarca Campo de Borja reafirma su apuesta por el deporte escolar como herramienta para fomentar la participación, la igualdad y el trabajo en equipo.
Pruebas adaptadas del atletismo
• Lanzamiento
de jabalina y
balón medicinal
• Salto de vallas
• Triple salto
• Carreras de
velocidad 10x10
• Pruebas de relevos
• Circuito Grand Prix
