Lorenzo Silva, protagonista en las jornadas literarias de la comarca

La biblioteca pública de Mallén acogió el pasado 13 de diciembre la III Jornada Literaria de la Comarca de Campo de Borja, una cita ya consolidada que en esta edición contó con la presencia del reconocido escritor madrileño Lorenzo Silva, una de las voces más destacadas del panorama literario español contemporáneo.

Silva firmó ejemplares a los asistentes al encuentro literario.

El encuentro reunió a más de un centenar de personas, en su mayoría integrantes de los clubes de lectura de Bulbuente y de las bibliotecas públicas de Ainzón, Borja, Fuendejalón, Magallón, Maleján y Mallén. Asimismo, participaron numerosas bibliotecarias de comarcas vecinas, convirtiendo la jornada también en un valioso espacio de encuentro y reflexión profesional.

La visita de Lorenzo Silva congregó a más de un centenar de personas.

Aprovechando la celebración del evento, los asistentes pudieron conocer parte del patrimonio cultural de Mallén gracias a la intervención de Ángel Santos Horneros, arqueólogo y codirector del Plan de Investigación Arqueológica del Proyecto Belsinon. Su exposición situó al público en el contexto histórico del municipio, desde la Edad del Bronce hasta la actualidad, destacando especialmente la importancia del yacimiento del Convento para comprender la antigua Belsinon y la evolución urbana de la localidad.

Los asistentes pudieron conocer parte del patrimonio cultural de Mallén.

Esta introducción dio paso a un recorrido por el municipio, visitando algunos de sus edificios más emblemáticos como la Casa Pérez Petinto, la Casa de la calle Juan Mazo, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y concluyendo en el Palacio de los Zapata, combinando divulgación cultural, historia y patrimonio.

Bibliotecarias de los municipios del Campo de Borja y comarcas vecinas.

Una vez en la espléndida biblioteca municipal de Mallén y tras el saludo de bienvenida del alcalde Rubén Marco, Pedro Morales, consejero de Cultura de la comarca, realizó la presentación del autor dando comienzo la entrevista a Lorenzo Silva, conducida por el también escritor Luis Zueco.

Jesús Bellosta y Paul den Holder pusieron el broche musical.

Pionero de la novela negra en España

Entre los numerosos temas abordados, la conversación, cercana y enriquecedora, se detuvo de manera especial en el papel de Lorenzo Silva como pionero de la novela negra en nuestro país. El autor explicó los motivos que le llevaron a elegir como protagonistas a dos guardias civiles, a través de los cuales ha retratado parte de la historia contemporánea de España. También habló de sus referentes internacionales dentro del género y del Festival Getafe Negro, impulsado por él desde sus orígenes. Silva destacó, además, que sus historias aunque se inspiran en la realidad no la ficcionan, sino que parten siempre de hechos genuinos.

Asimismo, reflexionó sobre el oficio de escritor, sus inicios en el mundo editorial, sus métodos de documentación e inspiración, su relación con el cine y las adaptaciones de su obra a este medio, la escritura a cuatro manos con su pareja y su labor periodística… Tras referirse a su gusto por la poesía, hubo un momento para el recuerdo del cantante recientemente fallecido Robe Iniesta, a quien tuvo ocasión de entrevistar en una de las escasas entrevistas que el músico concedía.

Tras el turno de preguntas del público, la presidenta de la Comarca Campo de Borja, María Eugenia Coloma, expresó su satisfacción por la excelente acogida de esta iniciativa, que año tras año reúne a amantes de la cultura y la lectura de toda la comarca. Subrayó el valor de un evento de gran calidad que, junto a otras acciones de fomento de la lectura y apoyo a las bibliotecas públicas, contribuye a fortalecer la identidad comarcal.

En su intervención agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Mallén, reconoció el trabajo de las bibliotecarias municipales por su papel fundamental en la difusión cultural y tuvo una mención especial para Luis Zueco por su apoyo continuado desde los inicios de estas jornadas.

El acto concluyó con un animado intercambio de impresiones entre los asistentes y los autores durante la firma de ejemplares, mientras las guitarras españolas de Jesús Bellosta y Paul den Holder ponían el broche musical a la jornada.

Una auténtica fiesta literaria que alcanza ya su tercera edición: la primera, protagonizada por Luis Zueco, se celebró en Bulbuente; la segunda, con Cristina Campos, tuvo lugar en Magallón. Tras el éxito cosechado, ya empieza a pensarse en la próxima edición.