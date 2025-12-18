Magallón cierra el año con un gran paquete de inversiones

El Ayuntamiento de Magallón cierra 2025 con un amplio paquete de inversiones que supera la decena de actuaciones distribuidas en áreas tan diversas como la movilidad, la seguridad ciudadana, la educación, el bienestar social, la cultura o el deporte. Buena parte de estas intervenciones ya están finalizadas, mientras que otras avanzan en su ejecución o fase de contratación. El balance municipal refleja un año de fuerte impulso inversor y la consolidación de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Urbanismo y movilidad

Entre las actuaciones más relevantes, se encuentra la finalización de la obra de reparación de los desprendimientos en la carretera Z-324, en sentido Agón. Se ha actuado sobre los dos tramos de muro afectados por los derrumbes de 2006, ejecutando un talud para asegurar la estabilidad del terreno mediante un aplacado de escollera. También se ha reparado el camino Morería, reponiendo pavimento y biondas dañadas, con una inversión de 39.995 euros.

De cara a 2026, dentro del Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación de Zaragoza, está prevista la mejora integral de varias calles del municipio, con renovación de redes urbanas, pavimentos y la implantación de contadores con telelectura para avanzar en la digitalización del ciclo del agua. Esta actuación alcanzará los 540.000 euros, subvencionados por la DPZ.

Seguridad ciudadana

Durante 2025 se ha reforzado la seguridad del municipio mediante la instalación de cámaras de videovigilancia en diferentes puntos estratégicos. Esta iniciativa, destinada a prevenir actos vandálicos y mejorar el control en zonas sensibles, ha supuesto una inversión de 15.621,10 euros.

Asimismo, de cara a 2026, el Ayuntamiento de Magallón prevé continuar ampliando la red de cámaras de videovigilancia. El objetivo es seguir evitando actos de vandalismo y generar un entorno más seguro para toda la población, reforzando la protección de espacios públicos y mejorando la capacidad de respuesta ante incidentes.

Educación

La Escuela Infantil y el CRA La Huecha han recibido diversas mejoras orientadas a la eficiencia y el bienestar del alumnado. Se han instalado luces de emergencia más eficientes, luminarias de bajo consumo y se han ejecutado arreglos en carpinterías. Además, las aulas de la Escuela Infantil han sido adecuadas para cubrir las necesidades cognitivas de los niños de 0 a 3 años, y en el colegio se han iniciado mejoras en la zona de recreo.

Ambos centros han renovado los colores de las aulas, tras valorar con los equipos docentes la necesidad de optar por una estética que favorezca la serenidad y la concentración.

Asimismo, en el Espacio Infantil se quiere continuar implementando la oferta de actividades, dinámicas y colonias, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad y un abanico variado de talleres y juegos. Esto permitirá que los más pequeños disfruten en un entorno seguro y que las familias queden satisfechas con las opciones disponibles, fomentando así la conciliación familiar y el ocio infantil.

Cultura

La apuesta cultural ha sido firme durante todo el año. Magallón ha ofrecido una programación continua que ha incluido conciertos, teatro, talleres y actividades creativas más allá del verano. Además, de lunes a jueves se desarrollan talleres para personas adultas, lo que amplía la oferta formativa y cultural y favorece la participación intergeneracional.

La biblioteca municipal ha ampliado su horario, optimizado sus equipos informáticos y renovado la iluminación de la Casa de Cultura. También se ha dotado al espacio de una red wifi eficiente para facilitar el trabajo de asociaciones y usuarios.

El fomento de la lectura continúa siendo uno de los ejes principales. Se han adquirido nuevos títulos y se sigue impulsando el Club de Lectura. Además, está previsto organizar salidas culturales vinculadas al ámbito literario. La biblioteca ha sido galardonada en la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, un reconocimiento nacional que distingue el compromiso con la promoción de la lectura en municipios de menos de 50.000 habitantes.

Gracias a la participación activa de la vecindad, se ha creado también un Club de Ajedrez, que ha tenido una gran acogida entre los habitantes de Magallón y vecinos de pueblos cercanos. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la ciudadanía con la dinamización local y el enriquecimiento de la oferta de ocio educativo y saludable. El ayuntamiento quiere reconocer y agradecer la labor y el buen hacer de todas las personas que, con sus ideas y participación, contribuyen a impulsar nuevas actividades y proyectos para la comunidad.

Mejoras en edificios

Durante este año también se han reparado en todos los edificios municipales las deficiencias lumínicas detectadas, mejorando la eficiencia energética y la calidad de los espacios utilizados por vecinos, asociaciones y servicios públicos. Además, próximamente se instalará un sistema de climatización óptimo tanto en la sede de la Asociación de Mujeres como en la sede de Jubilados y Pensionistas, con el objetivo de garantizar el confort de sus usuarios tanto en los días fríos como en los más calurosos.

Zonas verdes

Magallón cuenta ya con dos áreas verdes totalmente renovadas. La nueva zona de juegos de La Molilla, con espacio infantil y área de picnic, supuso una inversión de 12.592,01 euros. Por otro lado, el parque San Jorge, uno de los más concurridos por su ubicación, ofrece ahora juegos renovados, nuevo mobiliario y un entorno actualizado tras una inversión de 45.414,93 euros.

Actualmente, el municipio dispone de cinco zonas de ocio infantil: el parque de La Molilla, el parque San Jorge, el parque Marbadón, el parque de La Huecha y el parque interior de las piscinas municipales. De cara a 2026, está previsto realizar labores de mantenimiento y mejoras en su pavimentación, con el fin de garantizar espacios seguros, accesibles y en buen estado para las familias y la población más joven.

Recursos humanos

El Ayuntamiento ha aprobado los convenios colectivos y las Relaciones de Puestos de Trabajo tanto del personal municipal como del de la residencia. Estos documentos, inexistentes hasta ahora, permiten ordenar la estructura laboral y mejorar las condiciones del personal. Asimismo, se ha concluido con éxito el proceso de estabilización del empleo temporal, atendiendo a la normativa vigente para la reducción de la temporalidad en el sector público.

Bienestar social

En la residencia de mayores se han ejecutado obras de mejora que superan los 150.000 euros. Además, el Ayuntamiento de Mallén prevé la adquisición del edificio de la avenida de Borja con fines asistenciales futuros. Este año se han implantado nuevos servicios de gran aceptación: terapia ocupacional, fisioterapia y la incorporación de un nutricionista encargado de supervisar la calidad de los menús.

Actividad deportivas

La oferta deportiva se ha ampliado más allá de la que ofrece la comarca, incorporando actividades como pádel, baile moderno y zumba. El gimnasio municipal, tras un año de gestión renovada, continúa aumentando su número de socios y sigue respondiendo a una demanda creciente de la población.