Maleján celebra Santa Bárbara con tradición y mucha música

Las fiestas de Santa Bárbara de Maleján de este año tuvo muchos momentos que quedarán grabados en la memoria del pueblo. Comenzaron cuando la luz de la tradicional hoguera volvió a reunirnos en la plaza baja. Entre chispas, risas y el calor de la gente, se celebró el bautizo en honor a Santa Bárbara. «Un ritual tan nuestro que marca el verdadero inicio y nos recuerda que la tradición sigue viva gracias a todos», destacan desde el consistorio.

Maleján se reúne para celebrar sus fiestas populares. / SERVICIO ESPECIAL

El 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, amaneció con la aurora resonando por las calles, despertando al municipio con emoción. La misa congregó a generaciones enteras en un momento de recogimiento y gratitud, para posteriormente celebrar el homenaje a los mayores, que es un encuentro lleno de cariño, donde se compartieron recuerdos, anécdotas y sonrisas. No solo eso, sino muchísimas actividades como un concierto didáctico, una actuación teatral y los concursos de tiro de barra aragonesa y de guiñote.

Hubo talleres y muchas actividades. / SERVICIO ESPECIAL

También hubo talleres para los más pequeños, donde hubo muchas risas y juegos basados en temática pirata. Los festejos finalizaron con mucha música, llenando la pista de baile. «Estas fiestas de Santa Bárbara han sido muchos reencuentros, emociones y tradición, donde Maleján ha latido más fuerte que nunca», añaden.