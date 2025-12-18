ORGANIZADO POR ACEMA
Mallén enciende la Navidad con un alegre pasacalles
La Crónica del Campo de Borja
La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mallén y Alrededores (Acema) organizó el viernes 5 de diciembre el encendido navideño, un evento que reunió a vecinos y familias en una tarde llena de luz e ilusión.
A las 18.00 horas, la agrupación Pekas, Sonrisa e Ilusión inauguró la fiesta con un espectáculo lleno de color y confeti, al que siguió un pasacalles navideño que recorrió los comercios participantes en el Concurso de Escaparates. Los asistentes pudieron disfrutar del ambiente festivo mientras visitaban cada establecimiento decorado para la ocasión.
El recorrido finalizó en la plaza de Mallén, donde se organizaron juegos para los más pequeños y los chicos del viaje de estudios repartieron chocolate con bizcocho. Para cerrar la jornada, los vecinos votaron su escaparate favorito, poniendo el broche a una celebración que apoyó al comercio local y llenó el pueblo de espíritu navideño.
