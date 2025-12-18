Mallén promueve una vida saludable

Desde el mes de octubre, el Ayuntamiento de Mallén y la residencia de mayores desarrollan un programa de talleres teórico-prácticos de fisioterapia preventiva dirigido a las personas mayores de la localidad. La iniciativa busca prevenir situaciones de dependencia, promoviendo un estilo de vida activo y saludable, al tiempo que proporciona a los asistentes herramientas para la mejora de su funcionalidad.

Los talleres, impartidos por la fisioterapeuta de la residencia de Mallén, abordan temas relacionados con la salud y el bienestar físico. En octubre se trabajó la prevención de caídas, mientras que durante noviembre y diciembre el enfoque se centra en la importancia del trabajo de fuerza en el adulto mayor.

«Queremos que las personas mayores dispongan de recursos que les ayuden a mantenerse activos, autónomos y con buena calidad de vida durante más tiempo», señalan desde el consistorio, y destacan la buena acogida que ha tenido la propuesta entre los vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento de Mallén y la residencia han decidido prolongar el programa durante todo el curso 2026, consolidando así una línea de trabajo conjunta basada en la prevención y la promoción de la independencia. Desde la residencia se insiste en un modelo de atención que va más allá del cuidado dentro del centro: «Trabajamos para que los vecinos puedan seguir viviendo en sus domicilios de forma segura el mayor tiempo posible, y la prevención es clave para lograrlo».

Con este programa, Mallén se sitúa como ejemplo de cooperación entre instituciones locales y servicios sociosanitarios, apostando por la fisioterapia comunitaria como herramienta de bienestar y envejecimiento saludable .