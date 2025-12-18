Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esteban AndradaCoalición izquierdas 8FDerribo edificio Tubo ZaragozaCaída grúa ZaragozaForestaliaCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

FISIOTERAPIA PREVENTIVA

Mallén promueve una vida saludable

Taller dirigido a las personas mayores de la localidad.

Taller dirigido a las personas mayores de la localidad. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Mallén

Desde el mes de octubre, el Ayuntamiento de Mallén y la residencia de mayores desarrollan un programa de talleres teórico-prácticos de fisioterapia preventiva dirigido a las personas mayores de la localidad. La iniciativa busca prevenir situaciones de dependencia, promoviendo un estilo de vida activo y saludable, al tiempo que proporciona a los asistentes herramientas para la mejora de su funcionalidad.

Los talleres, impartidos por la fisioterapeuta de la residencia de Mallén, abordan temas relacionados con la salud y el bienestar físico. En octubre se trabajó la prevención de caídas, mientras que durante noviembre y diciembre el enfoque se centra en la importancia del trabajo de fuerza en el adulto mayor.

«Queremos que las personas mayores dispongan de recursos que les ayuden a mantenerse activos, autónomos y con buena calidad de vida durante más tiempo», señalan desde el consistorio, y destacan la buena acogida que ha tenido la propuesta entre los vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento de Mallén y la residencia han decidido prolongar el programa durante todo el curso 2026, consolidando así una línea de trabajo conjunta basada en la prevención y la promoción de la independencia. Desde la residencia se insiste en un modelo de atención que va más allá del cuidado dentro del centro: «Trabajamos para que los vecinos puedan seguir viviendo en sus domicilios de forma segura el mayor tiempo posible, y la prevención es clave para lograrlo».

Con este programa, Mallén se sitúa como ejemplo de cooperación entre instituciones locales y servicios sociosanitarios, apostando por la fisioterapia comunitaria como herramienta de bienestar y envejecimiento saludable .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents