ANDADA BENÉFICA CONTRA EL CÁNCER

Una marea verde inunda Magallón de solidaridad

Magallón cumplió un año más con la tradición de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Magallón

Magallón vivió el domingo 7 de diciembre una mañana marcada por la unión y la solidaridad. Más de un centenar de participantes se sumaron a la andada organizada por la Asociación de Senderistas de la Huecha, cuyo objetivo era recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La inscripción solidaria destinó íntegramente sus beneficios a la entidad, a lo que se añadió lo obtenido en el pincho solidario celebrado al finalizar la ruta. Familias, grupos de amigos y senderistas de todas las edades compartieron un recorrido que convirtió los caminos del municipio en un símbolo de apoyo y compromiso.

La jornada dejó el recuerdo de una comunidad caminando junta por una causa que importa, demostrando que en Magallón la solidaridad siempre encuentra compañía.

