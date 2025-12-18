Una marea verde inunda Magallón de solidaridad

Magallón vivió el domingo 7 de diciembre una mañana marcada por la unión y la solidaridad. Más de un centenar de participantes se sumaron a la andada organizada por la Asociación de Senderistas de la Huecha, cuyo objetivo era recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La inscripción solidaria destinó íntegramente sus beneficios a la entidad, a lo que se añadió lo obtenido en el pincho solidario celebrado al finalizar la ruta. Familias, grupos de amigos y senderistas de todas las edades compartieron un recorrido que convirtió los caminos del municipio en un símbolo de apoyo y compromiso.

La jornada dejó el recuerdo de una comunidad caminando junta por una causa que importa, demostrando que en Magallón la solidaridad siempre encuentra compañía.