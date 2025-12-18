Memoria democrática con una mirada femenina

Fuendejalón acogió el 15 de noviembre las primeras Jornadas de Memoria Democrática, una iniciativa impulsada por vecinos y vecinas del municipio junto con las investigadoras Irene Abad Buil y Sescún Marías Cadenas. La elevada asistencia obligó a completar el aforo del espacio coworking municipal, evidenciando el interés social por este ámbito de reflexión histórica.

El eje central de la jornada fue una ponencia sobre los mecanismos de control y represión ejercidos sobre las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, especialmente en el medio rural. La sesión abordó un análisis riguroso de cómo estas prácticas condicionaron la vida cotidiana de numerosas familias.

La investigación puso el foco en la historia local de Fuendejalón, recordando los episodios de humillación pública sufridos por varias mujeres del municipio en 1936, como el rapado de cabeza, la ingesta forzada de aceite de ricino o los desfiles obligados por las calles del pueblo. Estos testimonios forman parte de la memoria colectiva y constituyen una base imprescindible para la comprensión del pasado reciente.

Las jornadas se completaron con la instalación de la exposición itinerante Vigiladas. Mecanismos de control femenino en los pueblos del franquismo, que permaneció varios días en el espacio coworking y recibió numerosas visitas.

Dada la acogida de esta iniciativa, el próximo 22 de diciembre se celebrará el Café Tertulia de Recuerdo, organizado por la Plataforma por la Memoria Democrática de Fuendejalón, con inscripción previa en el Ayuntamiento. El encuentro tiene como objetivo recopilar recuerdos y testimonios vecinales para su incorporación al patrimonio memorial del municipio.