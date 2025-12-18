Una mirada al arte del bordado y la costura

El Ayuntamiento de Mallén presentó el 2 de diciembre el vídeo de entrevistas del proyecto Mujeres a Contrahilo . Este el resultado del proyecto homónimo de intervención artística sobre fotografía antigua realizado durante la primavera de este año en el que han participado varias mujeres de la localidad. Se trata de un conjunto de entrevistas en las que las participantes cuentan su experiencia y nos acercan a la importante labor que el trabajo de la costura y el bordado jugaron en la economía familiar durante décadas.

Junto con la presentación del video, que se puede ver en las redes sociales del Ayuntamiento de Mallén, se inauguró una exposición en la biblioteca municipal de Mallén donde se pueden contemplar las fotografías y se puede visitar en horario de apertura habitual de la biblioteca hasta el mes de febrero.

Todo el proyecto ha contado con la financiación Diputación de Zaragoza dentro del Plan de Igualdad entre todos y todas 2025 y ha sido realizado de la mano de Acción, gestión integral del patrimonio cultural. Desde el consistorio de Mallén agradecen a todas las participantes y colaboradores, a la Asociación Cultural Belsinon por compartir algunas de las fotografías de su archivo y a la biblioteca por la cesión de las instalaciones.