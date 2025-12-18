ACTOS DEL 25N
Las mujeres de Ambel se concentran en el antiguo lavadero
La Crónica del Campo de Borja
Un grupo de mujeres de Ambel se reunió un año más para celebrar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El acto tuvo lugar en el antiguo lavadero, recientemente decorado con pinturas que homenajean a tantas mujeres que trabajaron allí generaciones atrás.
La presidenta de la Asociación de Amas de Casa El Olivar, Stella Berrozpe, leyó el manifiesto elaborado por la Comarca Campo de Borja, recordando que «la violencia machista continúa siendo una de las más graves violaciones a los derechos humanos en todo el mundo» y subrayando la importancia de romper con el silencio.
Los asistentes respondieron con un emotivo aplauso, dedicado a todas las mujeres que han sufrido o sufren violencia. Tras la lectura, parte del grupo continuó la tarde en el bar de Ambel, compartiendo un café y unas pastas organizado por la Asociación de Amas de Casa, en un ambiente de conversación, apoyo y compañía. El encuentro puso de manifiesto, una vez más, que «es responsabilidad de toda la sociedad no callar» y que la unión entre mujeres es esencial para acompañar y apoyar a las víctimas.
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto