Las mujeres de Ambel se concentran en el antiguo lavadero

Un grupo de mujeres de Ambel se reunió un año más para celebrar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El acto tuvo lugar en el antiguo lavadero, recientemente decorado con pinturas que homenajean a tantas mujeres que trabajaron allí generaciones atrás.

El encuentro continúo con un café con pastas. / SERVICIO ESPECIAL

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa El Olivar, Stella Berrozpe, leyó el manifiesto elaborado por la Comarca Campo de Borja, recordando que «la violencia machista continúa siendo una de las más graves violaciones a los derechos humanos en todo el mundo» y subrayando la importancia de romper con el silencio.

Lectura del manifiesto. / SERVICIO ESPECIAL

Los asistentes respondieron con un emotivo aplauso, dedicado a todas las mujeres que han sufrido o sufren violencia. Tras la lectura, parte del grupo continuó la tarde en el bar de Ambel, compartiendo un café y unas pastas organizado por la Asociación de Amas de Casa, en un ambiente de conversación, apoyo y compañía. El encuentro puso de manifiesto, una vez más, que «es responsabilidad de toda la sociedad no callar» y que la unión entre mujeres es esencial para acompañar y apoyar a las víctimas.