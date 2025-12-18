Una Navidad con actos para todas las edades

El encendido del árbol y un mercadillo abrieron el pasado 6 de diciembre la programación navideña organizada por el Ayuntamiento de Fréscano con la colaboración de la Asociación Cultural Virgen del Pilar. Además de los actos tradicionales navideños como villancicos, cabalgata o la carrera de San Silvestre, Fréscano ofrece actividades para todas las edades con juegos, talleres, biblioteca o conciertos hasta la noche de Reyes. El alcalde, Jorge Cuartero, agradece la estrecha colaboración de los integrantes de la Asociación Cultural Virgen del Pilar de la mano de Lourdes García: «es un colectivo muy activo en Fréscano y que durante todo el año organiza, colabora y participa en todo que se hace en el pueblo. Es un privilegio con contar con vecinos que se impliquen así», resume.

Además de los puestos locales, hubo dos de Magallón con bisutería y complementos. / SERVICIO ESPECIAL

El 6 de diciembre resonaron los primeros villancicos en Fréscano con los primeros actos organizados con motivo de Navidad. Durante la mañana, tuvo lugar un interesante mercadillo con ocho puestos venidos del entorno. De Fréscano, estuvo Vicky con su artesanía y cosmética natural, Isabel con sus productos también artesanales hechos por ella como broches o bolas de Navidad. «Hubo también un puesto de manualidades de las madres y niños de la asociación», apunta García. De hecho, este mercadillo nació de este grupo precisamente para ayudar a los niños a sacar fondos para el viaje de fin de curso. Año tras año, se va completando con más puestos. Además de los puestos locales, hubo dos de Magallón con bisutería, complementos, juguetes y regalos de Navidad; de Mallén con artesanía en madera o resina, detalles como llaveros; de Agón un puesto de artesanía en alabastro y otros materiales y otro puesto de quesos y embutidos. «Fue el momento perfecto para comprar los primeros regalos adelantados para Navidad», menciona.

Al caer la noche, fue el momento en el que los frescaneros se concentraron junto al árbol en la plaza de España y se hizo la cuenta atrás para encender las luces dando luz navideña al pueblo. El puente festivo se completó con juegos para los más pequeños el domingo por la tarde, así como un taller para niños el lunes en el centro social que se repitió el domingo 14 de diciembre. Para adultos, el sábado 11 hubo un interesante taller de velas y cerámica aromatizada en la que participó la asociación de mujeres Virgen de la Huerta.

Citas hasta Reyes

La música será protagonista el sábado 20 de diciembre con el concierto por la tarde del grupo de versiones de Borja Los Aucanes. «Habrá música como boleros, canciones de los 60-70 y canciones de nuestros días, todas conocidas y que están en la banda sonora de nuestras vidas», indican desde el ayuntamiento. Al día siguiente, los frescaneros entrenarán la voz para ensayar villancicos con una posterior merienda en el centro social. Será ya el día de nochebuena cuando, por la mañana, irán por el pueblo contando villancicos con salida desde el árbol de Navidad a partir de las 12. El día 27 juegos para los niños en el centro social y el lunes 29 un taller infantil de velas similar al que hicieron los mayores.

Los frescaneros terminarán el año con la tradicional carrera San Silvestre a partir de las 11.00 horas. Una cita ya tradicional que cada vez cuenta con más participación de vecinos de Fréscano y de localidades cercanas. Se completará con campanadas infantiles a modo entrenamiento para dar la entrada al nuevo año 2026.

La programación se completará con taller el 4 de enero y juegos para la tarde del 5. Tras los juegos, será momento de dar la bienvenida a sus Majestades los Reyes Magos, un momento mágico que cerrará la programación navideña de Fréscano.