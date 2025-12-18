HASTA EL 6 DE ENERO EN FUENDEJALÓN
Las navidades acercan citas para todos
La Crónica del Campo de Borja
La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Fuendejalón ha diseñado una programación navideña extensa y variada, orientada a dinamizar el municipio y ofrecer actividades para todos los públicos durante las fechas navideñas.
La agenda comenzó con la decoración de calles, plazas y espacios públicos, incluyendo iluminación ornamental, la instalación de abetos en los barrios y la ambientación del parque y la plaza del Ayuntamiento, generando un entorno navideño basado en la participación vecinal.
El programa se inició el 30 de noviembre con el mercadillo navideño celebrado en el pabellón, que incluyó actividades infantiles, sorteo de productos, bingo y una chocolatada popular como cierre de la jornada.
Entre las actividades culturales destacadas se incluyen la representación teatral de El florido pensil el 13 de diciembre en el Centro Cultural Ranillas, la proyección de Mufasa el 19 de diciembre y diversos conciertos navideños a cargo de agrupaciones locales y comarcales.
La programación musical contará con el concierto de la Coral Voces de Fuendejalón el día 20 en la ermita, seguido del tradicional brindis navideño desde el balcón del ayuntamiento, así como el concierto del 23 de diciembre en la iglesia parroquial.
Las actividades infantiles y familiares incluyen la visita de Papá Noel el 24 de diciembre, propuestas deportivas como el Street Curling el 28 de diciembre y la tradicional carrera San Silvestre solidaria el 31 de diciembre, a beneficio de Aspanoa.
La agenda se completa con el cotillón de Nochevieja, actividades para jóvenes, cine infantil, la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero y el espectáculo teatral Maximum Magic el 6 de enero, poniendo fin a las celebraciones.
