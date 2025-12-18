La Novemberfest combina música y gastronomía

El pasado 29 de noviembre se celebró la segunda edición de la Novemberfest, una jornada dedicada a la buena mesa y la música en directo. El evento, organizado por la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Novillas, atrajo a numerosos vecinos que quisieron disfrutar de una comida popular con un toque centroeuropeo.

El menú adulto incluyó un suculento medio codillo asado, salchicha con patatas panadera y postre. Los más jóvenes, también disfrutaron de un perrito caliente con patatas fritas y postre. Tras la comida, el ambiente festivo alcanzó su punto álgido en la sobremesa, donde tuvo lugar la esperada actuación del grupo de versiones Seven. Tras el concierto, la fiesta continuó con la música del DJ Juanjo, manteniendo a los asistentes en el baile hasta bien entrada la tarde.