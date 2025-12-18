Novillas cierra un noviembre repleto de actos para todas las edades

La vida social de Novillas no se detiene. Tras las vibrantes Fiestas de Octubre y la celebración de Halloween, la Comisión de Fiestas, con la colaboración del ayuntamiento, organizó dos eventos que han servido para cerrar el 2025 y dar la bienvenida al último mes del año en un ambiente inmejorable: la II Novemberfest y las tradicionales fiestas de San Nicasio 2025. Ambos encuentros han destacado por el éxito de la convocatoria y el espíritu de comunidad que ha reinado entre los vecinos.

Los actos concluyeron el domingo 14, día de San Nicasio. / SERVICIO ESPECIAL

En diciembre Novillas celebró con gran éxito las Fiestas de San Nicasio, celebradas durante el pasado fin de semana. El programa, organizado con esmero por la Comisión de Fiestas en colaboración con el ayuntamiento de la localidad, cumplió con creces su objetivo de reunir a los vecinos en torno a la tradición y el ocio, creando un ambiente de alegría y participación que se mantuvo vibrante durante los tres días.

Los festejos arrancaron la tarde del viernes 12 de diciembre con una intensa actividad dedicada a los más pequeños. El taller de galletas locas, impartido por Dulces Locuras en el Baile, fue un acierto que llenó de sabor y creatividad la jornada. Tras la actividad, la diversión continuó con los hinchables en el mismo lugar. Durante toda la tarde, la música gestionada por la Comisión amenizó el tardeo. El ambiente de camaradería se prolongó hasta bien entrada la noche con la disco móvil en el mismo Baile.

La jornada del sábado 13 fue el plato fuerte de las fiestas. La Orquesta Titanes Show fue la encargada de poner la banda sonora, ofreciendo un primer pase de 18.00 a 20.00 horas en el Baile. Después el acto más tradicional de la noche tuvo lugar a las 20.00 horas con la esperada hoguera y el reparto de nueces y moscatel en la plaza. Este encuentro, que congrega a la comunidad en torno al fuego, sirvió como un emotivo paréntesis para compartir y reforzar los lazos vecinales. La fiesta se retomó con la segunda actuación de Titanes Show a las 00.00 horas, manteniendo el buen ambiente que, al finalizar, continuó con una animada disco móvil.

Los actos concluyeron el domingo 14, día del patrón San Nicasio, con una jornada dedicada a la devoción y el encuentro social. A las 11.45 horas se celebró la procesión y misa en honor a San Nicasio. Tras el acto religioso, la celebración continuó con el tradicional vermú en el edificio social, que estuvo a cargo de los Agricultores del Campo Lugar, un momento de tertulia, hermandad y tradición. Y la guinda final de las fiestas lo puso el concierto de Alicia Lahuerta, que deleitó al público en el Baile a partir de las 16.00 horas, poniendo un cierre festivo y musical a San Nicasio.

El éxito de las fiestas de San Nicasio, sumado a la reciente Novemberfest, demuestra el gran dinamismo de la vida social de Novillas y la excelente labor de la Comisión de Fiestas y el ayuntamiento en la organización de eventos que unen a la comunidad, y que tendrán su continuación con los actos navideños que a partir de la semana próxima tendrán lugar, y que comenzarán con el festival navideño del cole y la tradicional tronca a cargo de los Gaiteros de Novillas.