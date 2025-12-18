Nueva iluminación en paseo del Puy y avenida Libertad de Mallén

Para el PLUS 2026, que la DPZ ha lanzado a finales de año, desde el Ayuntamiento de Mallén se han solicitado las siguientes actuaciones:

• Renovación integral de la calle La Dama: 82.210 €

• Renovación de la acera en calle Juan Carlos I: 61.168 €

• Renovación y adaptación de baños en el bar de la Casa de Cultura: 49.182 €

• Derribo en calle Paradero y adecuación de nueva acera: 52.584 €

• Cubierta y cerramiento de la pista de pádel: 92.750 €

• Cursos, talleres y actividades sociales: 30.913 €