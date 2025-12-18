PLUS DE LA DPZ
Nueva iluminación en paseo del Puy y avenida Libertad de Mallén
La Crónica del Campo de Borja
Las obras e inversiones correspondientes al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación de Zaragoza 2025 continúan ejecutándose. Ha finalizado ya la sustitución de luminarias para completar el paseo del Puy y la avenida Libertad, con un importe de 22.000 euros. Además, se ha licitado la adquisición de una nueva furgoneta para la brigada municipal por importe de 26.636 euros y se está ejecutando la renovación de la planta primera del consistorio, que será financiada con 43.095 € de subvención y 60.000€ de fondos propios del presupuesto para 2026.
PLUS 2026
Para el PLUS 2026, que la DPZ ha lanzado a finales de año, desde el Ayuntamiento de Mallén se han solicitado las siguientes actuaciones:
• Renovación integral de la calle La Dama: 82.210 €
• Renovación de la acera en calle Juan Carlos I: 61.168 €
• Renovación y adaptación de baños en el bar de la Casa de Cultura: 49.182 €
• Derribo en calle Paradero y adecuación de nueva acera: 52.584 €
• Cubierta y cerramiento de la pista de pádel: 92.750 €
• Cursos, talleres y actividades sociales: 30.913 €
