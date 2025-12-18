El presupuesto de Mallén para 2026 asciende a 3,5 millones de €

El pleno de Mallén celebrado el 27 de noviembre aprobó el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 3.558.981 euros. La distribución del gasto por capítulos se distribuye entre personal (1.461.481 euros), bienes corrientes y servicios (1.225.900 euros), gastos financieros (20.633 euros), transferencias corrientes (418.450 euros), fondo de contingencia (18.000 euros) e inversiones (394.000 euros)

Durante el primer trimestre del año, se realizará la reunión anual de vecinos con el equipo de Gobierno. Como cada año se explicarán los temas más relevantes para el municipio, como el empleo, la situación económica del consistorio y se detallarán las inversiones realizadas en el ultimo ejercicio, las nuevas propuestas para el año y donde los vecinos podrán participar aportando ideas o mejoras a tener en consideración.

Atención en ventanilla

Por otro lado, a partir del lunes 15 de diciembre, se amplia el servicio de atención en ventanilla del Ayuntamiento de Mallén por las tardes, que será los lunes, martes y miércoles de 15.30 a 17.00 horas, para facilitar los tramites a aquellas personas que por trabajo no pueden realizarlos en horario de mañanas.

Inversiones y mejoras

Además, en las últimas semanas se están ejecutando algunas obras y mejoras en servicios presupuestadas en 2025. Las nuevas cámaras de vigilancia ya se encuentran operativas, cerrando el acceso perimetral al casco urbano de Mallén tanto por carreteras como por caminos.

Estos nuevos dispositivos que disponen de control de matriculas se han instalado en la avenida Zaragoza, Camino Santiago, avenida Europa, Ramon J. Sender y camino Magallón.