Un puente repleto de propuestas de ocio en Ainzón

Ainzón disfrutó durante los últimos días de varias actividades organizadas por el consistorio en torno al puente de la Constitución. Comenzaron el jueves 4 con un maridaje literario en la biblioteca. El domingo tuvo lugar un mercadillo navideño en la plaza Mayor y reparto de chocolate con churros, antes del encendido de luces y colocación del buzón real.

José Antonio Potrony Baquedano presentó su libro ‘Trosqui’ en la biblioteca. / SERVICIO ESPECIAL

Ya el lunes 8, los más jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en un taller de jabones de Navidad en el salón cultural y el resto de vecinos en el taller de velas navideñas y figuras aromáticas a cargo de Velica’s Studio. Las citas continuaron el viernes 12 con la presentación en la biblioteca municipal del libro Trosqui, la primera obra de José Antonio Potrony Baquedano.