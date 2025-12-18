HUBO MERCADILLO, TALLERES Y LECTURAS
Un puente repleto de propuestas de ocio en Ainzón
La Crónica del Campo de Borja
Ainzón disfrutó durante los últimos días de varias actividades organizadas por el consistorio en torno al puente de la Constitución. Comenzaron el jueves 4 con un maridaje literario en la biblioteca. El domingo tuvo lugar un mercadillo navideño en la plaza Mayor y reparto de chocolate con churros, antes del encendido de luces y colocación del buzón real.
Ya el lunes 8, los más jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en un taller de jabones de Navidad en el salón cultural y el resto de vecinos en el taller de velas navideñas y figuras aromáticas a cargo de Velica’s Studio. Las citas continuaron el viernes 12 con la presentación en la biblioteca municipal del libro Trosqui, la primera obra de José Antonio Potrony Baquedano.
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto