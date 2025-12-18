Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HUBO MERCADILLO, TALLERES Y LECTURAS

Un puente repleto de propuestas de ocio en Ainzón

El viernes hubo un taller de jabones de Navidad. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Borja

Ainzón

Ainzón disfrutó durante los últimos días de varias actividades organizadas por el consistorio en torno al puente de la Constitución. Comenzaron el jueves 4 con un maridaje literario en la biblioteca. El domingo tuvo lugar un mercadillo navideño en la plaza Mayor y reparto de chocolate con churros, antes del encendido de luces y colocación del buzón real.

José Antonio Potrony Baquedano presentó su libro ‘Trosqui’ en la biblioteca. / SERVICIO ESPECIAL

Ya el lunes 8, los más jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en un taller de jabones de Navidad en el salón cultural y el resto de vecinos en el taller de velas navideñas y figuras aromáticas a cargo de Velica’s Studio. Las citas continuaron el viernes 12 con la presentación en la biblioteca municipal del libro Trosqui, la primera obra de José Antonio Potrony Baquedano.

Hubo gran participación en el taller taller de velas navideñas y figuras aromáticas. | SERVICIO ESPECIAL / SERVICIO ESPECIAL

