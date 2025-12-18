Tabuenca aplaude la historia de ‘Gladiador’

La tarde del sábado 22 de noviembre, Tabuenca disfrutó de una vibrante cita cultural con la representación teatral Gladiador, una adaptación de la conocida película Gladiatorllevada a escena por el grupo La Portaza Teatro.

La obra, que contó con más de 20 actores y actrices de todas las edades, sorprendió al público por su cuidada puesta en escena, su energía y la implicación de todo el elenco. Desde los más jóvenes hasta los intérpretes veteranos, cada participante aportó su talento para recrear la épica historia de gladiadores, emperadores y luchas por la libertad.

Los vecinos de Tabuenca acudieron con entusiasmo, llenando el espacio y generando un ambiente de apoyo y emoción, demostrando el interés por las propuestas culturales locales.