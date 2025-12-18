MALLÉN ASISTE A DOS ESPECTÁCULOS
Teatro y conciencia social se unen en la oferta cultural
La Crónica del Campo de Borja
Los vecinos de Mallén asistieron el domingo 16 de noviembre al espectáculo Cómo dormir al monstruo , a cargo de Biribú Teatro, compañía formada por tres jóvenes (Alba Escribano, Carmen Mas y Lorena Soler) que tras salir de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza decidieron juntarse y lanzarse al mundo de la creación teatral. El público pudo disfrutar de una propuesta que puso el acento en el cambio climático. Teatro y conciencia social fueron de la mano en este espectáculo que invitaba a transformar la sociedad a través de sus tres protagonistas.
Por otra parte, la Casa de Cultura acogió el domingo 30 la representación de la obra Hijas de la misericordia, un texto tan bello como duro, interpretado por las actrices Anna Berenguer, Rebeca Del Fresno, Catalina Florit e Irene Soler, de Teatro del Temple. El espectáculo estuvo cargado de verdad y poesía con unos personajes que interpretaban etapas de su vida muy dispares.
