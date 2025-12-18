VIOLENCIA DE GÉNERO
Los vecinos de Borja alzan la voz en el 25N
La Crónica del Campo de Borja
Borja se sumó este 25 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada dedicada a visibilizar, denunciar y combatir la violencia de género.
Entre las 10.00 y las 14.00 horas estuvo habilitado en la plaza de España un punto violeta, concebido como espacio de información, apoyo y sensibilización.
Numerosos vecinos y vecinas se acercaron a mostrar su compromiso con esta causa. A las 12.00 se celebró en el mismo emplazamiento la lectura de los manifiestos, un acto que contó con la participación de los centros educativos y de toda la Comarca Campo de Borja, que se sumaron de manera activa a este mensaje común de rechazo a la violencia machista.
La programación concluyó a las 19.30 con la representación teatral La decisión de Lola, una obra que invitó a la reflexión y que puso de relieve la necesidad de seguir trabajando por una sociedad más justa, segura e igualitaria. El Ayuntamiento de Borja agradeció la implicación de todas las personas, entidades y colectivos que participaron en los actos, destacando la importancia de mantener firme el compromiso social «por todas, por cada una y por las que ya no están».
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto