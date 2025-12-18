Los vecinos de Borja alzan la voz en el 25N

Borja se sumó este 25 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada dedicada a visibilizar, denunciar y combatir la violencia de género.

Entre las 10.00 y las 14.00 horas estuvo habilitado en la plaza de España un punto violeta, concebido como espacio de información, apoyo y sensibilización.

Numerosos vecinos y vecinas se acercaron a mostrar su compromiso con esta causa. A las 12.00 se celebró en el mismo emplazamiento la lectura de los manifiestos, un acto que contó con la participación de los centros educativos y de toda la Comarca Campo de Borja, que se sumaron de manera activa a este mensaje común de rechazo a la violencia machista.

La programación concluyó a las 19.30 con la representación teatral La decisión de Lola, una obra que invitó a la reflexión y que puso de relieve la necesidad de seguir trabajando por una sociedad más justa, segura e igualitaria. El Ayuntamiento de Borja agradeció la implicación de todas las personas, entidades y colectivos que participaron en los actos, destacando la importancia de mantener firme el compromiso social «por todas, por cada una y por las que ya no están».